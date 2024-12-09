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親友團小琉球旅遊突噁心腹瀉 傳疑食物中毒7人就醫
屏東縣衛生局8日接獲琉球鄉衛生所通報疑似食物中毒案，高雄來的旅客親友團20人到鄉內某海產店用餐，後續出現噁心、嘔吐、腹瀉等症狀到衛生所就醫，之後也接獲外縣市衛生局通報，共7人就醫，已到現場採驗。
屏東縣府衛生局表示，20人的親友團到琉球鄉某海產店用餐，餐後出現惡心、嘔吐、腹瀉等症狀至衛生所就醫，後續亦接獲外縣市衛生局通報，截至目前共7人就醫，1人已出院，1人住院中，病況穩定，持續監測中。
衛生局表示，已派員至涉該海產店稽查，進行疑似食品中毒調查與環境檢體採樣，後續將依檢驗結果綜判是否屬食品中毒案件，如違規事證明確，將依食品安全衛生管理法相關規定辦理。
衛生局提醒， 不論外食或自行烹煮，都需特別注意餐飲場所衛生狀況，避免生食，且食材充分煮熟，迅速食用完畢，並謹守「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要徹底加熱」的五要原則，以預防食品中毒事件發生。
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