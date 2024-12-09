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高市衛生局陷拔官爭議…副院長遭公文點名解職 小港醫院回應了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市立小港醫院。本報資料照片
高雄市立小港醫院。本報資料照片

高雄市立小港醫院副院長馮明珠衛生局官員臉書留言抒發「醫療專業不該被踐踏」等語，未料衛生局1天內連發2封公文，以馮「不適任」要求7天內解職又撤文，引發拔官風波；小港醫院今回應，馮明珠本人對此事再被提起感到錯愕，由於事情已告一段落，她將不會再對外回應。

高市衛生局拔官爭議今再度被提起，拔官事件的主角小港醫院副院長馮明珠今天未出面受訪，醫院另一名副院長李永進澄清說明，他說到媒體又再提起此事，包括馮副院長和院方都感到錯愕與不解，事發後，院方、市府間有一連串溝通，事情已經釐清得很清楚，也早已落幕。

媒體追問馮得知遭函文要求拔官當下心情，李永進表示，不管是誰遇到這種事情，一定都會有心情上的波動，也會緊張，他再次強調這件事情經過彼此溝通公文來往後，已經落幕了，大家也彼此理解。

李永進說，小港醫院和市府之間來往是很頻繁的，溝通順暢，是很好的合作夥伴，未來會跟市府攜手在市民健康上繼續努力，朝共同目標前進。

馮明珠也透過院方代為轉達，她長期關心弱勢族群，一直對於公共政策倡議和投入都很用心，希望社會大眾把關注焦點放在她關心的醫療議題上，和陳建榮科長彼此都是臉書好友，常有互動，關於誤會都已經溝通解釋清楚了。

小港醫院發出聲明表示，馮副院長並不知悉報導中相關資料來源，也未接到媒體任何查證或平衡報導聯繫，初見報導時，她感到十分受傷，全體同仁目前唯一的目標就是全力以赴將醫療服務做到最好。

小港醫院與高雄市政府衛生局之間一直保持暢通的溝通管道，非常感謝市府對醫療工作的支持與協助，另一方面，也希望社會各界能以同理心看待此次事件，體諒一位女性醫療領導者在承受身心壓力時的感受。

儘管面對不小的委屈與挑戰，馮副院長始終堅持不懈，帶領團隊全力以赴完成市府所交辦的各項醫療業務，她多年來致力於高齡化社會的醫療創新，領導全台首座跨領域咀嚼吞嚥機能重建中心，展現對弱勢群體無私的關懷與支持，該中心的工作成果不僅改善許多民眾生活品質，更在專業領域樹立典範。

小港醫院籲各界將關注焦點放在醫療專業上，讓醫療人員能夠全心投入工作，馮副院長也將不再對外發聲，懇請各界給予她和醫療團隊更多空間，讓所有人能將心力專注於守護市民健康的使命。

衛生局 馮明珠 高雄市

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