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高雄林園中汕段不利耕作地 經濟部次長：納產業園區方向評估

中央社／ 高雄9日電
經濟部次長何晉滄。記者王子涵/攝影
經濟部次長何晉滄。記者王子涵/攝影

高雄市林園區中汕段約11公頃土地，因早期開發未能納入林園產業園區，長期受工業區影響無法進行農作，當地民眾苦不堪言。經濟部次長何晉滄允諾，將往納入林園產業園區方向評估。

民進黨高雄市立委林岱樺今天召集各部會與市府會勘，要求政府還給民眾土地正義，將這批土地納入產業園區規劃。林岱樺說，這裡土地因為石化工業開發影響，長年難以從事農業，經濟部應用產業園區開發的政策，還給民眾土地正義。

地主葉先生表示，這裡比大林蒲更痛苦，希望設立單一窗口加速處理。何晉滄當場承諾將重新蒐集資訊，往納入林園產業園區方向評估。林岱樺表示，希望由經濟部園區管理局擔任單一窗口，加速推動園區報編。

水利署表示，當地地勢較高，幾次風災較少淹水，不需興建堤防就可開發。經濟部國營事業管理司也將協調中油及下游產業，彙整產業用地需求，提供開發園區參考。現場出席的市府各局處，也表示將配合中央計畫辦理。

林岱樺 高雄市

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