台灣無人機實力國際發光 馬來西亞決賽奪8金

2024奧賽特AI機器人與無人機國際競賽日前在馬來西亞舉行，在無人機競賽項目，台灣代表隊歷經區域賽與跨海決賽，以優異表現打敗美國與中國等，在6個國家中脫穎而出勇奪8面金牌。

高雄市政府教育局今天發布新聞稿表示，此次台灣代表隊以高雄學校與個人為主要參賽隊伍，包括民族國小、林園高中國中部、道明高中與實踐大學高雄學區等；分別拿下「無人機足球」國中組冠軍、社會組冠軍。

此外，還有「無人機穿環障礙賽」國小組、高中組與社會組冠軍，以及「無人機釣魚任務賽」國小組、高中組、社會組冠軍，合計在無人機各項賽事中勇奪8項冠軍，成績亮眼，頒獎時國旗飄揚，令參賽國家刮目相看。

2024奧賽特AI機器人與無人機國際競賽由台灣奧賽特國際展會組織（UASACT）與馬來西亞人工智能協會（MyAIRA）聯合主辦，12月7、8日在馬來西亞柔佛州新山市舉辦。

此次賽事共有台灣、美國、中國與馬來西亞、新加坡等6國，總計120個隊伍參賽，均是歷經區賽初賽後在馬來西亞參與此次國際決賽。

此次由民族國小李漢光、林園高中葉建志老師等帶隊出賽，經歷多場廝殺，林園高中國中部學生不僅須面對對手凌厲攻勢，每場突如其來的無人機斷槳等難題，更是考驗選手們臨場反應，最後打敗各國參賽隊伍奪得冠軍。

除了無人機足球賽，亦有無人機穿環障礙賽及無人機釣魚任務賽。由李漢光老師、宋佩穎老師指導民族國小學生李忻嬡、李杺嬣，道明高中學生張景然與吳少棻等，分別在國小組、高中組與社會組，為代表隊在此賽事3個組別奪下3項冠軍。

馬來西亞柔佛州議員班達阿末在頒獎時，還當場請李忻嬡教他如何進行穿環賽，教學完畢後更直接掏出新加坡幣50元（約台幣1200元）當作指導他的學費，感謝同學讓他學會一項新科技。

葉建志、李漢光表示，此次舉辦的無人機足球賽、穿環障礙賽與釣魚任務賽等，也為台灣帶來新一波無人機教學浪潮，在世界各國愈來愈重視無人機投入研發，盼台灣在世界無人機賽事與發展都能再創佳績。