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澎湖望安鄉長涉貪羈押 縣府參議洪棟霖代理就任：為望安努力

中央社／ 澎湖縣9日電
澎湖縣望安鄉代理鄉長交接典禮9日在西安社區活動中心舉行，由縣長陳光復（右2）擔任監誓人，縣府參議洪棟霖（右1）接過印信，正式接任代理鄉長一職。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣望安鄉代理鄉長交接典禮9日在西安社區活動中心舉行，由縣長陳光復（右2）擔任監誓人，縣府參議洪棟霖（右1）接過印信，正式接任代理鄉長一職。圖／澎湖縣政府提供

澎湖望安鄉長許賢德因案羈押，澎湖縣政府核派參議洪棟霖代理，今天宣誓就任。洪棟霖表示，接下代理鄉長的重任，為望安努力，責無旁貸。

澎湖望安鄉代理鄉長宣誓就職及交接典禮，今天在西安社區活動中心舉行。由縣長陳光復擔任監誓人，財政處副處長鄭肇宗、主計處科長吳小雅監交下，望安鄉公所秘書呂建勳擔任移交人，洪棟霖在完成宣誓及印信交接後，正式接任代理鄉長一職。

陳光復表示，洪棟霖在歷任縣府行政、旅遊與建設和文化等局、處長等職，擁有豐富的行政經驗和工程背景、學經歷俱佳，為穩定望安鄉政的運作，保障鄉親的權益與福祉，由洪棟霖代理鄉長職務。代理鄉長期間，許多重大工作，如望安辦公大樓、望安之星等都亟待解決，期盼代表會、村長、公所同仁能給予扶持，無縫接軌完成各項重大業務的推動。

洪棟霖表示，望安鄉擁有國家重要聚落文化資產、國際級海洋生態資源，是台灣重要的群島之鄉，其島嶼特色居全台之冠。接下代理鄉長的重任，為望安努力，責無旁貸。未來秉持公正、依法行政，全力以赴，為望安長者、下一代，及所有望安鄉親一起服務打拚，將望安獨特的地方特色，打造成為大家稱羨的好地方。

澎湖望安鄉長許賢德涉嫌貪凟案，澎湖地檢4日向法院聲請羈押禁見，澎湖地方法院當天裁定羈押禁見，鄉長一職由洪棟霖代理。

澎湖縣 鄉長 陳光復

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