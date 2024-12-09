輕軌完工高雄大順路旅次增33%、碳排減12% 高市府揭密原因

高市交通局導入中華電信的行動信令，透過完全去識別化的電信數據分析，發現高雄輕軌C24愛河之心站至C32凱旋公園站的大順路段，從施工前的16萬旅次成長到施工後的20萬旅次，增幅達33%，但總碳排放量反而減少12%。高雄市副市長林欽榮說，這代表輕軌通車後，私有運具移轉至公共運輸，不僅是高雄的成就，對推動大眾運輸也有助益。

高雄市副市長林欽榮今天上午出席「行動信令導入碳排分析應用於智慧城市治理」成果發表會，林欽榮致詞時表示，根據高捷公司統計資訊，今年1月至12月7日累計輕軌運量已達1157萬人次，在全路線連結亞洲新灣區、駁二、美術館、學校、醫院等重要節點，串連既有捷運紅橘線、高鐵、臺鐵，已成功為高雄建構出完整市區大眾運輸交通網絡。

中華電信運用行動信令分析輕軌C24愛河之心站至C32凱旋公園站、最後一段工程完整成環後的大順路段，在施工前、中、後的旅次行為改變。交通局說，施工前的大順路段，每天原有16萬旅次，其中僅7%約1萬人乘坐公車，其他都是使用汽、機車。輕軌施工期間透過引導、分流，降為每日13萬旅次。

交通局指出，輕軌完工至今年9月，大順路段增加到每日20萬旅次，但總碳排放量部分，不因路廊總旅次增加而增加，反減少12%碳排，原因是原因是汽機車用路人改使用輕軌，減少城市的碳排放量。

林欽榮表示，深入分析後可以得知，輕軌成環後成功吸引的公共運輸旅次，特別是搭乘輕軌旅次的碳排效益尤高，雖然使用公共運輸的旅次長度較高，但其碳排效率遠低於私人機動運具。總體效益而言，施工後平均每旅次的碳排放量，低於施工前和施工中，顯示輕軌成環有效吸引更多市民選擇搭乘。

林欽榮指出，大順路段平均每日總碳排放量減少1萬6202公斤，相當於1350棵樹1年吸收的二氧化碳量，整年約等同於新植49萬棵樹，對於推動淨零轉型的高雄來說，是一大助力。