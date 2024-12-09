她到官員臉書留言惹不快 高市衛生局陷拔官爭議挨批官威大　

高醫大法人經營的高雄市立小港醫院副院長馮明珠，10月中旬到衛生局官員臉書留言埋怨小港醫罰款事件過當，並爆料官員「請託掛號、病房」；衛生局疑因不滿，竟1天內連發2封公文，要求高醫大董事會7日內解除職務，不到半天又撤文，遭批官威大、濫發公文。對此衛生局也做出回應表示，本案已結案，誤會澄清無後續發展，至於民眾請託「市立醫院」掛號或病房，一切合規合情。

高市衛生局爭議頻傳，繼市立大同醫院經營權評選疑雲之後，又爆發拔官風波。據了解，馮明珠對於衛生局10月11日以小港醫院加護病房、燒傷病床及產台未依合約完成等多項缺失，罰款5萬元事件感到忿忿不平。

10月17日，馮明珠在醫管科長陳建榮個人臉書以「覺得低落」抒發心情寫下：「曾經，我們好喜歡科長，現在的我們除了低落，更受到來自您無止盡的要求」，並稱：「您是『官』，還可以找地方溫暖您認為即將凋落的心，我們確是努力為市民提供良好的醫療，卻遭踐踏⋯本是同根生，又何苦呢？我們是連片刻休息的時間都沒有，醫療專業不該被踐踏」。

馮更爆料：「請您回想一下，我們當初如何挺您，您的要求，您請託的掛號、病房，從未怠慢，現在，開罰到誇張，法律法條原來不是我們知道的這樣，法律是『官』說了算，您是即將凋零的心，那我們就是被千刀萬刀砍過的破碎的心」。

未料衛生局疑因不滿馮的言論，當天中午12時28分，立即發公函給小港醫、高醫大、高醫大董事會，以認定馮違反「醫德促進」要求7天內將她解職。

此事在醫界引起軒然大波，醫護批「好大官威」、「好可怕，衛生局竟要下架主管職」、「這還是民主時代？」、「連發言都沒資格了」、「會不會太誇張…是中共嗎」、「高雄在戒嚴了」。後經市議員林智鴻介入斡旋，當天深夜11時40分，由局長黃志中署名去函表示撤回前函。

林智鴻受訪指出，該名高階主管所說內容，非指涉醫療行為，與醫德亦無關，全文沒涉及公然侮辱，純粹意見表達，屬於言論自由範疇，衛生局此舉「不妥適」，恐有打壓言論疑慮，除了要求衛生局尊重經營者人事任命派令，也要求重新審酌撤回公文。

林智鴻表示，官大學問大，已不是當代民主社會思維，公部門任何裁處、決定或各項要求，一定要回歸法制面，他認為基於醫療上位精神，政府和委託經營醫療體系，應該是緊密夥伴關係，彼此信任才能造福大眾，政府過頭的行政作為不利於信任感建立「信任感是要花很長時間，但破壞是一夕之間」。

衛生局回應，依據10月17日事件前後兩函文說明，當天「經議員林智鴻轉達意旨」，「審酌係基於朋友間互動，故酌情撤回前函」，並強調本案早已結案、誤會澄清釋疑，無後續發展。