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小港醫院副院長諷官員險遭拔官 衛生局：誤會澄清

中央社／ 高雄9日電

高雄市衛生局官員遭爆因不滿小港醫院副院長馮明珠在臉書留言諷刺等原因，發函要求院方將馮解職，經民代向市府陳情才發函撤回，引發爭議。衛生局今天表示，此案誤會澄清釋疑無後續發展。

鏡週刊今天報導，高雄市衛生局官員10月因不滿馮明珠在臉書（Facebook）留言諷刺，並爆出官員請託掛號及病房等，竟以違反醫德為由，發函經營小港醫院的高雄醫學大學，限期7日內將馮解職，經民代向市府陳情，才於12小時內再度發函撤回拔官令。

爆料者批，衛生局半天內二度去函，在公務機關罕見，相關官員只因一則個人臉書留言，就幼稚到動用公文要求醫院拔官，恐已涉公器私用，有損官箴。

對此，衛生局今天回應表示，事件當日經民進黨高市議員林智鴻轉達意旨，審酌其為基於朋友間互動，因此酌情撤回前函，此案早已結案、誤會澄清釋疑無後續發展。

另外，對於所稱衛生局請託掛號或病房情事，衛生局表示，是為受理並反映民眾陳情，「市立醫院」合規合情便民協處。

林智鴻今天接受媒體聯訪表示，當時的確有接到小港醫院陳情，經了解過程後，他認為市府跟醫療院所應該是緊密合作關係，若有誤會就應該化解，因此他予以協助，牽線讓雙方直接溝通，才不會因為傳話造成誤解。

衛生局 高雄市

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