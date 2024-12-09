高雄發表「智慧高雄燈塔計畫」 率先成立城市級主權AI

高市府與輝達（Nvidia）合作，結合鴻海、和碩及國營企業發表「智慧高雄燈塔計畫」，宣告啟動生成式AI主權倡議，透過台灣自己的語言、文化，確保自主性，讓解決方案減少偏差。高市府說，高雄是全台第一個建立主權AI的城市，接下來要與22縣市合作，邁向全世界跨境主權AI。

今天上午，高雄市長陳其邁會同鴻海、和碩、友達光電、中鋼、中油等民間及國營企業代表按鈕啟動「智慧高雄燈塔計畫」。陳其邁表示，現在大型的語言模型或多模態模型，訓練資料都是全世界的資料，大部分是英文，但台灣有自己的語言、文化，主權AI就是建立屬於自己的AI，可以確保自己的自主性；很多AI的解決方案在製作時，都需要本地資料的訓練，才可以減少偏差。

陳其邁說，生成式AI以後運用很廣，所以需要建立一個平台，讓未來各種不同解決方案的公司，順利解決城市治理問題，所以高雄市政府和民間企業合作建立平台，大家組成「聯軍」，建立台灣第一個城市級的生成式AI。

副市長羅達生進一步解釋，輝達執行長黃仁勳提過，AI發展第一波為科技業，第二波為政府，高雄率先推動主權式AI，32局處建構自己的資料及多元模式，有關大型活動規畫、交通疏運分析、災害防治及產業安全監控等領域，將由平台提供量身訂製的應變措施及建議，提升治理效率與城市韌性，期待這個模式成功後與全國22縣市及中央共同架構台灣的主權AI ，一步步從高雄主權、城市主權發展至跨境主權。