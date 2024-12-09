影／淨零減碳 高市獲全台首張自行車碳足跡盤查證書

全台首場自行車碳盤查賽事「2024高雄自行百K挑戰賽」今發布成果，總碳排放為3.7萬多噸，相當一輛小客車台灣環島169圈。為這場賽事進行碳足跡驗證的亞瑞仕國際驗證董事長陳勁宇打比喻說「這就像量體重，先算出數值，下次根據這場經驗，再調整環節做減量，達成淨零碳排目標」。

高市府推動淨零減碳，除領先全台設置淨零學院，培訓2395名學員、發放721張證書，今天高市運動發展局更獲頒全台第一張自行車碳足跡盤查證書，寫下淨零碳排新里程。

由運發局主辦2024高雄自行百K挑戰賽於10月20日舉行，近千名自行車手從世運主場館出發，從美濃、旗山、田寮、岡山再返回原點，總計102公里賽道，該場賽事不僅是一場體能挑戰，還首度引入單車賽事碳足跡驗證。

亞瑞仕董事長陳勁宇表示，從當天活動包含選手補給、醫療救援、賽事軟硬體，如裝備運輸及場佈，還有賽事獎典包含賽衣、獎牌、完賽禮，以及廢棄物清運等，依據ISO14067:2018產品碳足跡國際標準進行驗證，完整驗證賽事的各個過程，為未來賽事提供低碳基準。

陳勁宇說，這是全台第一次碳足跡查證自行車賽事，收集數據很辛苦，從醫療、救援、補給品、汽油、廢棄物、水和所有參與的人，只要有碳排產生都要收集，所以必須清點、查證、核對碳排放事項，場佈、補給到清運每個環節都要計算進去。

總計下來產生的碳排為37087.858kgCO2e二氧化碳當量，這個碳排總量相當於民眾駕駛小客車台灣環島169圈。陳勁宇說，下次賽事即可依此為指標，調整環節降低碳排放量，如參賽者開車到比賽會場，下次可改搭大眾運輸，以減少碳排放量。