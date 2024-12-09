墾丁越野車集會引民怨 墾管處：行駛山林步道可開罰

墾丁昨天年度越野車集會「墾丁大會師」，清晨噪音引民怨，且有車友騎進墾丁國家公園野溪。警方取締3件交通違規；墾丁國家公園管理處則表示，任意行駛山林步道可依法開罰。

越野車友私辦活動「墾丁大會師」8日登場，昨早有網友於臉書（Facebook）在地社團貼文表示，一早6時30分就有許多越野機車、沙灘車在恆春鎮網紗里內通行，當中許多都有改裝過，且不乏有無牌照者，噪音相當擾民。

墾管處昨天也接獲越野車行駛野溪山林檢舉，不過與保安警察第七總隊第八大隊前往攔檢時並未查獲。

墾管處秘書曾添丁接受媒體聯訪表示，將在步道兩端加強告示，在熱點加強阻絕設施，並與警方配合情蒐，提早因應類似活動。也呼籲車友，國家公園內禁止越野車任意行駛山林步道，一經查獲將依國家公園法開罰新台幣3000元。

屏東縣政府警察局恆春分局表示，因應三軍聯訓基地附近山區越野騎士活動，警方預先編排勤務，於車城、牡丹及恆春地區部署警力，並與軍方協調聯繫，共同管制取締違規越野車，昨天共取締3件交通違規，包含拼裝車行駛1件、不依規定位置懸掛號牌2件，查扣越野車1部及號牌2面。

恆春警分局指出，依道路交通管理處罰條例規定，拼裝車輛未經核准領用牌證行駛，處3600元以上1萬800元以下罰鍰並禁止行駛，車輛當場沒入；已領有號牌而未懸掛或不依指定位置懸掛，處3600元以上1萬800元以下罰鍰，並禁止行駛、吊銷牌照。呼籲民眾切勿違規。

雖然不少在地居民對噪音與越野車影響交通不滿，不過也有居民認為，應有雙贏方式，輔導規劃即可帶來商機，讓該集會成為有意義的活動。