快訊

遭周玉蔻誹謗「滾床單」…張淑娟開畫展傳達善良 洪秀柱致敬打氣

破大谷紀錄！大都會15年7.65億美元 無延遲支付搶下索托

「娛百」傳12月底停播 八大駁斥：下周還要錄影

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／高捷紅線車廂內出現老鼠 捷運公司：列車已回廠消毒

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄捷運紅線列車今早近7時，有乘客目擊車廂內出現老鼠，捷運公司在該趟次結束後，已將列車收回機場，今天上午10時許正以施放水煙方式消毒。記者王勇超／翻攝
高雄捷運紅線列車今早近7時，有乘客目擊車廂內出現老鼠，捷運公司在該趟次結束後，已將列車收回機場，今天上午10時許正以施放水煙方式消毒。記者王勇超／翻攝

高雄捷運車廂內竟出現老鼠！有網友表示，今天上午6時許搭乘高雄捷運紅線往小港方向時，在捷運車廂內看到一隻老鼠橫行。高雄捷運說，初步研判老鼠是從車站內，趁列車開門的時候進入車內，造成旅客驚擾，高捷公司深感抱歉，列車在該趟次結束後已收回機場施放水煙消毒。

一名網友今早近7時，在批踢踢實業坊高雄版發文「現在此刻在捷運車廂內紅縣往小港方向，看到一隻米老鼠橫行，以前根本沒有發生過」。

其他網友留言回覆「有人被嚇到，原來是勞贖（指老鼠）」，有人說「完了 超難根除」，也有人建議「記下車廂號碼，下車時跟服務台通報吧」。

高捷公司說，旅客是在R9「中央公園站」車站通報車廂內有老鼠，行控中心隨即指派站長在R7「獅甲站」車站上車，但已未見老鼠蹤跡，該列車在該趟次結束後，即收回機廠全面清潔消毒。

高捷公司表示，捷運列車的車廂內禁止飲食、也沒有垃圾桶，不是老鼠能生存的環境，研判老鼠應該是從車站內，趁列車開門的時候進入車內。

對於老鼠造成旅客驚擾，高捷公司深感抱歉，後續會加強車站及列車的相關清潔，也呼籲旅客在搭乘捷運時，不要在站內及車上飲食，以杜絕蟑螂、鼠患孳生，避免危及相關捷運設備安全。

老鼠 車廂 高雄捷運

延伸閱讀

日本研究發現改善脂肪肝機制 同時有助抑制體重

奶貓答謝自動餵食機每天都讓牠吃超飽 禮貌叼來「大禮回報」全場看傻

新北汐止全區鄰里消毒 江北里加強垃圾車噴消毒水

家裡鼠患猖獗！他請來「王牌捕鼠員」還鬧罷工 下秒全家看呆：工資要加倍

相關新聞

獨／高捷紅線車廂內出現老鼠 捷運公司：列車已回廠消毒

高雄捷運車廂內竟出現老鼠！有網友表示，今天上午6時許搭乘高雄捷運紅線往小港方向時，在捷運車廂內看到一隻老鼠橫行。高雄捷運...

高雄YouBike 8萬票卡未投保

高雄去年自行車車禍釀28人死亡居全國第1，全市破千站的YouBike，推估約8萬張卡片持有人因須自行登錄手續，未納保免費...

爬旗尾山沒公廁很痛苦山友心底話 陳其邁下令3個月內完工

高雄旗尾山是熱門的郊山步道，遊客可選擇三條難易程度不同的路線上山，外縣市遊客絡繹不絕。不過登山口未設公廁，上山也沒地方如...

三地門鄉公所「戀戀山之音」 認識排灣族口、鼻笛文化

屏東縣三地門鄉公所文化館展出「戀戀山之音」特展，帶領大家認識排灣族雙管口、鼻笛樂音，透過紀錄、訪問，呈現傳統藝術和笛音旋...

星期評論／獵捕綠鬣蜥 重賞之下反助歪風？

近年中南部綠鬣蜥數量激增甚至「北漂」，農業部成立防治應變小組並祭出移除獎勵金，有農民戲稱「捕捉獎金比養雞更好賺」，不難洞...

害鴨受驚 潮州音樂祭停用高空遠燈

屏東潮州連2天辦「潮人音樂祭」，活動前一晚彩排使用投射高空遠燈，引起鄰近農民氣憤抗議稱鴨寮的鴨子受驚嚇引發踩踏，主辦單位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。