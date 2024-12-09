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獨／高捷紅線車廂內出現老鼠 捷運公司：列車已回廠消毒
高雄捷運車廂內竟出現老鼠！有網友表示，今天上午6時許搭乘高雄捷運紅線往小港方向時，在捷運車廂內看到一隻老鼠橫行。高雄捷運說，初步研判老鼠是從車站內，趁列車開門的時候進入車內，造成旅客驚擾，高捷公司深感抱歉，列車在該趟次結束後已收回機場施放水煙消毒。
一名網友今早近7時，在批踢踢實業坊高雄版發文「現在此刻在捷運車廂內紅縣往小港方向，看到一隻米老鼠橫行，以前根本沒有發生過」。
其他網友留言回覆「有人被嚇到，原來是勞贖（指老鼠）」，有人說「完了 超難根除」，也有人建議「記下車廂號碼，下車時跟服務台通報吧」。
高捷公司說，旅客是在R9「中央公園站」車站通報車廂內有老鼠，行控中心隨即指派站長在R7「獅甲站」車站上車，但已未見老鼠蹤跡，該列車在該趟次結束後，即收回機廠全面清潔消毒。
高捷公司表示，捷運列車的車廂內禁止飲食、也沒有垃圾桶，不是老鼠能生存的環境，研判老鼠應該是從車站內，趁列車開門的時候進入車內。
對於老鼠造成旅客驚擾，高捷公司深感抱歉，後續會加強車站及列車的相關清潔，也呼籲旅客在搭乘捷運時，不要在站內及車上飲食，以杜絕蟑螂、鼠患孳生，避免危及相關捷運設備安全。
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