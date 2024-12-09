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爬旗尾山沒公廁很痛苦山友心底話 陳其邁下令3個月內完工

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄旗尾山海拔不高，有三個登山口可選擇，難易與時間不一，登高後景色遼闊，假日滿滿人潮。記者徐白櫻／攝影
高雄旗尾山海拔不高，有三個登山口可選擇，難易與時間不一，登高後景色遼闊，假日滿滿人潮。記者徐白櫻／攝影

高雄旗尾山是熱門的郊山步道，遊客可選擇三條難易程度不同的路線上山，外縣市遊客絡繹不絕。不過登山口未設公廁，上山也沒地方如廁，無法「方便」非常不方便，議員林富寶爭取設公廁多時，市長陳其邁指示工務局3個月要完成。

旗尾山海拔318公尺，是小百岳之一，旗尾山至靈山縱走的路線也受到許多登山客青睞，常見外地登山團包車停放旗山糖廠，再整團選擇步行至登山口上山。山友說，糖廠有公廁開放遊客使用，不過停車場距離登山口還有一段距離，旗尾山下未設公用廁所，遊客若遇內急相當苦惱。

平日愛爬旗尾山的高市議員林富寶也為山友發聲，他表示，旗尾山很多外來登山客，對環境不熟悉，沿途常遇見山友詢問「這裡有沒有公廁？」，去年至今，好不容易找到一處預定地，曾會同新工處人員會勘兩次都沒有下文。

林富寶抱怨，日本發展「川床經濟」，座位直接架設在溪流之上，有些座位甚至能夠直接觸碰到沁涼的溪水，伴著潺潺流水聲吃飯，用餐遊客大排長龍，日本可以克服法規在海拔700公尺的山坡地設公廁，反觀台灣動輒引來水利局或環保局開單處罰，爬山連個公廁都無法設，休閒品質大打折扣。

市長陳其邁表示，確實應該注重山友需求，會請工務局比照柴山登山口設台泥停車場，3個月完成。

高雄旗尾山是熱門登山景點，第三登山口距離三角點最近，每逢假日馬路兩旁停滿山友車輛，沒地方上廁所很苦惱。圖／議員林富寶提供
高雄旗尾山是熱門登山景點，第三登山口距離三角點最近，每逢假日馬路兩旁停滿山友車輛，沒地方上廁所很苦惱。圖／議員林富寶提供

公廁 山友 日本

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