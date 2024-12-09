三地門鄉公所「戀戀山之音」 認識排灣族口、鼻笛文化
屏東縣三地門鄉公所文化館展出「戀戀山之音」特展，帶領大家認識排灣族雙管口、鼻笛樂音，透過紀錄、訪問，呈現傳統藝術和笛音旋律創作歷程，對無形文化資產保存具重要意義，即起展出至明年2025年3月底。
「戀戀山之音-三地門排灣雙管口、鼻笛」特展，由已故口鼻笛傳藝師許坤仲傳習的接班人演奏揭開序幕，他們承襲不僅是對音樂的熱情，也有傳承排灣族文化使命，更是對祖先智慧與文化尊敬與延續。
口鼻笛傳習者余衛明說，希望透過口鼻笛，重新讓族人們，再去認識這個傳承好幾百年的傳統的的音樂。
「差一點快要不見的文化，現在會的人已經太少了！」口鼻笛傳習者陳亮說，展覽是一個很棒的推廣的機會，透過文字、影像與聲音，帶領大家認識。
三地門鄉公所觀文所長華秀琴說，展覽透過田調收集並與鼻笛傳習生一起結合，讓排灣族美好口鼻笛樂器，被大眾看見。
三地門鄉公所指出，特展除展出雙管口、鼻笛實體物件，透過聲音、文件、影像創造更多元參觀體驗，讓受訪人物樸實的生活，其傳統藝術和笛音旋律創作歷程，啟發大眾對原住民族人文藝術新視野，不同形式展現三地門鄉傳統樂音、文化藝術及傳說故事。
三地門鄉長曾有欽說，藉由展覽能讓更多人有機會接觸三地門鄉獨特傳統樂音，間接對有形與無形文化資產的認識和熱愛，見證三地門鄉美麗又豐富的景緻，期許未來延續來自土地與祖先的聲音與智慧。
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