高雄YouBike 8萬票卡未投保

高雄去年自行車車禍釀28人死亡居全國第1，全市破千站的YouBike，推估約8萬張卡片持有人因須自行登錄手續，未納保免費傷害險，有議員建議強制登錄資料及投保，否則進一步限制租借車；交通局表示，各管道加強宣導與提醒。

YouBike保險分為意外傷害險和第三人責任險，均由高雄市府編預算支付。傷害險保障騎士本人，憑醫療單據，最高理賠100萬元，依法須採實名制且經本人同意投保；民眾在初次註冊帳號時，填寫身分證、出生日期並綁定票卡，勾選「同意投保」後，系統就會替持卡人加保傷害險。

1個YouBike帳號可綁定5張票卡，民眾若持不同的卡租借車輛，須另外登錄確認票卡使用者資料並同意投保，才有傷害險保障，若車輛實際使用者與票卡資料不符，無法獲得理賠。高雄YouBike 2.0註冊會員票卡數超過100萬張，傷害險投保率92％，至少8萬張卡未獲保險覆蓋。

議員李雅慧點出原因，全因民眾對於投保流程不了解，許多人只新增卡片，沒有重新登錄資料，所以未享保險。

李雅慧表示，北北桃從今年7月起，強制租借YouBike 2.0E電動輔助車的民眾需強制登錄資料投保，否則無法租借，高雄也該比照辦理。

交通局說明，自行車死亡事故有下降，高雄投保率全國最高，尚無限制租借的規畫，目前高雄YouBike2.0 App，若新增卡片時會彈出投保提醒，註冊帳號時也會自動跳轉投保功能，會透過App還車推播、官方臉書及廣告宣傳等提醒投保。

此外，北北桃今年執行「YouBike違規記點新制」，警方或民眾舉發路上YouBike違規行為，騎乘者會遭記點數並停權，李雅慧認為，高雄也應採取記點制，以減少YouBike事故率；交通局長張淑娟回應，北市有交通助理員能逕行舉發違規，礙於人力，高雄目前難以執行。