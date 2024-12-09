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害鴨受驚 潮州音樂祭停用高空遠燈

聯合報／ 記者潘奕言石秀華／連線報導
屏東「潮人音樂祭」使用高空遠燈，引附近鴨農抗議鴨群受驚嚇。圖／翻攝臉書「屏東縣潮州鎮」
屏東「潮人音樂祭」使用高空遠燈，引附近鴨農抗議鴨群受驚嚇。圖／翻攝臉書「屏東縣潮州鎮」

屏東潮州連2天辦「潮人音樂祭」，活動前一晚彩排使用投射高空遠燈，引起鄰近農民氣憤抗議稱鴨寮的鴨子受驚嚇引發踩踏，主辦單位對此改做法為「舞台燈光全面禁止用高空遠燈」。另，高雄阿蓮區養羊牧場凌晨大火，約80隻遭燒死。

潮州鎮do it音樂文化協會7、8 日在潮州鎮舉辦音樂祭，彩排過後，鴨農抗議說，鴨子非常害怕高空雷射光，受到驚嚇會奔走踩踏，第一時間懇求主辦方改變燈光，但對方無法溝通，難道要等悲劇（死傷慘重）才來檢討活動疏失？

協會得知後表達歉意，並表示，舞臺燈光測試時不慎使用高空遠燈，接獲鴨農反映後正式活動未使用，希望平息怒火。

潮州鎮公所也有接獲抗議電話，公所表示主辦單位事前未告知舞台架設情況，否則一定會提醒不能使用高空遠燈；公所主秘王建元說明，潮州鄰近鄉鎮及郊區許多人養雞鴨等類家禽，很容易因高空遠燈、激光等因素驚嚇踩踏，因此官方活動從不使用。

高雄阿蓮區復安里1處養羊牧場昨凌晨零時35分起火，因羊舍堆放牧草和農具，火勢竄燒快速，消防員救出其中6隻羊，所幸無人受傷；潘姓場主估計損失80隻羊，後續請環保單位協助處理，但直言正值冬天吃羊肉爐季節，損失不小。

舞台 音樂 鴨子

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