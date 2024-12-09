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星期評論／獵捕綠鬣蜥 重賞之下反助歪風？

聯合報／ 記者王昭月
中南部綠鬣蜥數量激增，農業部成立防治應變小組並祭出移除獎勵金，有農民戲稱「捕捉獎金比養雞更好賺」。本報資料照片
中南部綠鬣蜥數量激增，農業部成立防治應變小組並祭出移除獎勵金，有農民戲稱「捕捉獎金比養雞更好賺」。本報資料照片

近年中南部綠鬣蜥數量激增甚至「北漂」，農業部成立防治應變小組並祭出移除獎勵金，有農民戲稱「捕捉獎金比養雞更好賺」，不難洞見經濟誘因下的扭曲心思，但重賞之下能保證不讓台灣淪為電影「侏羅紀公園」的現世版？亟待考驗。

綠鬣蜥生養快速，以高屏地區為例，屏東今年1月到10月捕抓逾2.4萬隻，日前民間自主夜捕，成群跳樹逃竄的綠鬣蜥如同「落雨」，景象怵目驚心。而高雄近3年抓了逾萬隻，高屏溪、鳳山溪、曹公圳等地仍頻見出沒，現在民眾在溪邊、公園及大馬路與綠鬣蜥偶遇，漸成生活日常。

據研究，綠鬣每年可產卵2次，每次產卵約20至80顆。台灣溫暖潮濕、食源豐富，綠鬣蜥缺乏天敵之下，可能以每年30%至50%的速度增長，短短數年就會突破數10萬甚至百萬隻。

政府意識到此一外來物種危機，由委外移除進展到獎勵民間獵捕，農業部上月提出移除政策，專業捕獲30公分以上成蜥，每隻500元，未達30公分每隻200元，民眾經訓練取得獵人資格，每隻可獲100元至250元不等獎金，高雄預計明年訓練100人至150人，南市首場課程即秒殺額滿。

重賞之下，掀起一股「全民獵龍」風潮，雲林縣有農民戲稱，捕捉獎金「比養雞更好賺」，言下之意似已洞見商機，但對於解決綠鬣蜥災難，是否就一勞永逸？

回顧10年前，高雄曾經為滅絕登革熱祭出抓蚊子大賽，新聞躍上英國BBC，但「繳蚊屍」行動，卻引來防疫無能又荒唐的譏斥，適得其反。

如今綠鬣蜥氾濫成災，政府須思索的是，高額獎金是否也激出民間牟利歪風，包括非法養殖套取獎勵、低價收購再轉售換取獎金、或為獵捕而誤傷其他物種生態，若是這樣，恐就完全扭曲政策初衷。

捕捉綠鬣蜥行動，短期可治標，美化施政數據，但缺乏源頭管控的策略，則難以治本。因此，除將棲地納入管控外，也應自寵物交易與飼養管制著手，杜絕違法繁殖、販售與棄養，甚或採取進口和飼養者的登記制度，才能從源頭根本解決問題。

綠鬣蜥 農業部 農民

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