佛光山大雄寶殿啟用後首度大規模修繕 預計1年完工

佛光山今天舉辦大雄寶殿修繕開工祈福灑淨典禮，海內外逾2700人齊聚成佛大道，住持心保和尚率眾在大雄寶殿內外遍灑甘露法水後動工。心保表示，大雄寶殿啟用43年，此次修繕將解決漏水困擾，並加裝冷氣，帶給大眾清涼。

大雄寶殿是由開山宗長星雲大師所規畫，1975年11月16日奠基，1981年12月25日開光落成，因建物老舊，每逢颱風、豪雨常出現漏水。

今天，住持心保和尚、泰華寺住持心定和尚、退居和尚心培和尚主法，偕同長老、宗委、信徒代表，誦持〈大悲咒〉，遍灑甘露法水於大雄寶殿周圍。

當年監工的心定和尚表示，「大雄寶殿」四字是由張大千題字，使用投影機逐步放大才完工，三寶佛的須彌座設計及斗拱下橫梁的釋迦牟尼佛說法圖等過程挑戰不小，卻也留下許多美好回憶。

佛光山表示，大雄寶殿啟用以來首度全面整修，工程預計為期1年，此次整修文物保存也是重點，12月10日大雄寶殿萬佛牆請佛，修繕期間會在華藏玄門設立臨時佛堂，大眾仍然可以與佛接心。