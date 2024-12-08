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屏東2萬多名新住民 國際移民節美食走秀展現家鄉味

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東國際移民節邀請各國新住民帶來家鄉美食料理，進行美食走秀。記者潘奕言／攝影
屏東國際移民節邀請各國新住民帶來家鄉美食料理，進行美食走秀。記者潘奕言／攝影

屏東國際移民節系列活動「新台味，舌尖上的家鄉味」今日在勝利星村舉行，各國新住民準備家鄉美食邀請來賓享用，現場也有創意市集販售各國工藝品及料理，吸引民眾購買品嘗，縣長周春米表示，希望未來愈來愈多新住民留在台灣一起打拼努力。

活動由森巴舞者開場帶動現場氣氛，接著進行各國美食走秀，包括埃及中東長米烤雞腿、大陸天府米香麻辣粉蒸肉、越南炸春捲、緬甸緬式茶葉豆沙拉、日本日式膾與黑豆煮、法國烤雞腿搭馬鈴薯、馬爾地夫綜合大拼盤、香港金磚港式蘿蔔糕等，讓人看了食指大動。

縣長周春米表示，台灣新住民人口約60萬人，屏東的新住民人口約2萬多，新住民朋友及外國移工、漁工都在為台灣土地努力，縣府也設立新住民家庭服務中心、據點，並開設相關課程供新住民學習，也感謝新移民為台灣注入新力量，帶來更豐富多元文化。

現場的創意市集則有30家來自世界各國的攤商共襄盛舉，讓民眾品嘗來自各國的美味料理，同時欣賞購買各國精品的工藝品。縣府表示，希望透過移民節活動，讓各更台灣民眾與新住民交流，體驗異國繽紛精彩的多元文化。

屏東國際移民節由森巴舞者開場帶動現場氣氛。記者潘奕言／攝影
屏東國際移民節由森巴舞者開場帶動現場氣氛。記者潘奕言／攝影
屏東國際移民節舉辦創意市集，有30家來自世界各國的攤商共襄盛舉。記者潘奕言／攝影
屏東國際移民節舉辦創意市集，有30家來自世界各國的攤商共襄盛舉。記者潘奕言／攝影
屏東國際移民節邀請各國新住民帶來家鄉美食料理，進行美食走秀。記者潘奕言／攝影
屏東國際移民節邀請各國新住民帶來家鄉美食料理，進行美食走秀。記者潘奕言／攝影
屏東國際移民節邀請各國新住民帶來家鄉美食料理，進行美食走秀。記者潘奕言／攝影
屏東國際移民節邀請各國新住民帶來家鄉美食料理，進行美食走秀。記者潘奕言／攝影

創意市集 新住民 烤雞腿

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