高雄茂林區布魯布沙吊橋拓寬15公分 陳其邁親自揭曉原因

高雄市政府為協助原鄉的族人能順利運輸農產品，爭取中央補助203台農用搬運車，並挹注1250萬元把茂林區布魯布沙吊橋，拓寬15公分到190公分，讓農用搬運車能順利通過吊橋，族人種植的薑黃、樹豆、芒果在颱風致災後也能順利運輸。今天布魯布沙吊橋舉行通車典禮，高雄市長陳其邁說，錢花得不多，但對原民的生活很有挹注。

高雄原民會說，去年7月杜蘇芮造成高雄茂林、那瑪夏、桃源三原鄉許多道路損害，之後族人向市府建議，希望能補助購買農用搬運車，讓族人能夠通過易致災路段將將農產品運出市府因此因此向中央爭取經費，補助高雄原鄉的族人購買農用搬運車，是全台首例。

原民會表示，農用搬運車的價格從18萬元到26萬元不等，補助方案通過後，由農糧署、高市府各補助三分之一，族人自己負擔三分之一，族人最少只要花費6萬元就能買一台，而且還能貸款分期，目前茂林、那瑪夏、桃源三原鄉族人以在補助下購置203台農用搬運車，其中茂林區有30台。

茂林區布魯布沙吊橋長度100公尺，原本寬度175公分，拓寬後190公分。陳其邁說，吊橋若要拓寬成1.5噸貨車能通過，經費需要3000多萬元，但山區路小、易致災，農用搬運車較小台、但馬力強，能夠抵達山上1.5噸貨車不能到達之處，因此布魯布沙吊橋拓寬成1.2頓小貨車或農用搬運車能通過的寬度，經費省下來，可以補助族人購買農用搬運車。

陳其邁今天上午與立委邱議瑩、賴瑞隆、伍麗華、盧縣一出席茂林區布魯布沙吊橋通車典禮，邱議瑩短暫現身後即離開。陳其邁、賴瑞隆、伍麗華、盧縣一在通車典禮結束後，再前往茂林區公所改建動土典禮。

茂林區公所原有建築興建於1975年，已有50年歷史，磚造的結構陳舊，高雄市政府今年拆除原有的區公所建物，將在原址重建全新的茂林區公所，預計2026年完成，新的區公所不僅具有行政功能，也具備公共托育設施，未來將提供更便利的公共服務。