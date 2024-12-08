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澎湖家扶歲末寒冬送暖園遊會 助弱勢家庭好過年

中央社／ 澎湖縣8日電

澎湖300多戶經濟弱勢家庭，今天在氣溫驟降的天候，參與家扶「寒冬暖暖 幸福滿滿」歲末送暖親子活動，以愛心園遊券選購喜歡物品，並領取民生物資及超市禮券，準備好好過年。

澎湖家扶中心「寒冬暖暖 幸福滿滿」歲末送暖親子園遊會，今天在馬公文澳祖師廟前廣場登場，澎湖各公私團體提供近100個園遊攤位，300多戶受扶助的弱勢家庭，以愛心園遊券選購自己喜歡的物品外，也分別領取生活民生物資與中油禮物卡1200元，感受到各方滿滿愛心。

澎湖縣長陳光復、縣府秘書長蔡淇賢、議長陳毓仁與家扶中心主委陳雙全等人以「資源補充、居家修繕、社會倡議、專業服務」四大資源，來回應弱勢家庭所需。

陳雙全表示，近年來隨著科技的發展，衍生出的「能源貧窮」，讓許多弱勢家庭面臨著高額消費，不得不排擠孩子學習機會與親子相處時間；感謝地方各界齊心協助，補充弱勢家庭與兒少所需資源，減輕受扶助家庭的經濟壓力，營造親子幸福回憶。

陳光復表示，今天氣溫驟降，天氣很冷，但還有陽光，就像寒冷的冬天，有著溫暖的陽光，感謝全縣百工百業提供破紀錄的115個公益愛心園遊攤位，更感謝家扶中心54年來對於弱勢家庭與兒少的照顧和服務。

陳毓仁指出，今天這麼冷的天氣，現場有100餘個公益攤位參與和滿滿的人潮，一起為弱勢送上溫暖，未來將投入更多的資源，讓善的循環延續。

澎湖家扶中心「寒冬暖暖 幸福滿滿」歲末送暖親子園遊會，現場還一一表揚各贊助的公益園遊攤位外，還有舞台歌舞表演、生活物資發放與摸彩等，讓弱勢家庭與兒少共度一個幸福滿滿的假日。

弱勢家庭 澎湖縣 親子

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