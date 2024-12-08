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耶誕樹助攻帶來滿滿人潮！ 網友驚呼「高雄新堀江復活了」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
中央公園「漫步中軸．光之饗宴」聖誕燈飾11月29日點燈， 每天晚上6點至12點，中央公園內打造主題燈區，耶誕氣息濃厚。圖／取自市長陳其邁臉書
中央公園「漫步中軸．光之饗宴」聖誕燈飾11月29日點燈， 每天晚上6點至12點，中央公園內打造主題燈區，耶誕氣息濃厚。圖／取自市長陳其邁臉書

為迎接12月20日至23日「高雄聖誕生活節」，中央公園布置一棵巨大聖誕樹，昨天適逢高雄夢時代舉辦棒球英雄遊行及鹹酥雞嘉年華等多項活動登場，晚間中央公園湧入滿滿人潮，甚至外溢至新堀江商圈，畫面曝光後，高雄網友驚嘆「已經好久沒有看見新堀江滿滿人潮」、「好感動」。

高雄各大百貨公司廣場的聖誕樹紛紛點燈迎接耶誕節到來，中央公園「漫步中軸．光之饗宴」聖誕燈飾在11月29日點燈， 每天晚上6點至深夜12點，中央公園內打造主題燈區，耶誕氣息濃厚。

昨晚中央公園湧入眾多民眾，新堀江及玉竹商圈也有很多人逛街。臉書社群「高雄點」將影片PO上網後引來網友熱議，有人說「新堀江好多人..感動」、「已經好久沒有看見堀江滿滿人潮」、「很誇張，停車位完全找不到」、「有10年前的人潮」、「堀江復活了」。

除讚嘆新堀江商圈出現久違的人潮外，但也有人擔心「活動過後還會有這麼多人嗎？」，以及「其實還好，噴雪鳥鳥的，屏東公園反而比較好玩」這樣的評語。

高市經發局指出，去年首次舉辦高雄聖誕生活節，2天吸引16萬人參與，今年高雄聖誕生活節已在11月29日點燈，加長展出至明年1月5日。音樂表演從12月20日至23日，連續4天在中央公園及中央公園商圈雙舞台演出，邀請艾怡良、鄭宜農、魏如萱3大金曲歌后接力開唱，25組人氣樂團登場表演。

中央公園「漫步中軸．光之饗宴」聖誕燈飾11月29日點燈， 每天晚上6點至12點，中央公園內打造主題燈區，耶誕氣息濃厚。圖／取自市長陳其邁臉書
中央公園「漫步中軸．光之饗宴」聖誕燈飾11月29日點燈， 每天晚上6點至12點，中央公園內打造主題燈區，耶誕氣息濃厚。圖／取自市長陳其邁臉書
昨日高雄有多場活動登場，晚間中央公園吸引滿滿人潮。圖／翻攝臉書高雄點
昨日高雄有多場活動登場，晚間中央公園吸引滿滿人潮。圖／翻攝臉書高雄點
昨日高雄有多場活動登場，中央公園人潮外溢至新堀江商圈。圖／翻攝臉書高雄點
昨日高雄有多場活動登場，中央公園人潮外溢至新堀江商圈。圖／翻攝臉書高雄點
高雄中央公園豎立高大聖誕樹，將點燈至明年明年1月5日。圖／取自市長陳其邁臉書
高雄中央公園豎立高大聖誕樹，將點燈至明年明年1月5日。圖／取自市長陳其邁臉書

聖誕樹 聖誕節 高雄市

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