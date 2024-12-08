前幕僚林展鴻參選里長 意外曝光陳其邁年輕30歲模樣

高鐵南延路線進不進高雄車站成熱門話題，緊鄰火車站的三民區興德里新舊建築雜處，面臨都更難題。曾任高雄市長陳其邁國會辦公室主任及民進黨高市黨部執行長林展鴻高掛參選旗幟，爭取興德里里長補選過關，不想在家園轉型的關鍵時刻缺席。

三民區興德里長陳國欽日前因病去世，高市選委會依法辦理補選。參選人之一的林展鴻競選服務處設在興德里立德街老家，他說明興德里1057戶、總人口2064人，人口10年成長率2.99％，基本資料娓娓道來，嫻熟於心。

林展鴻強調，他過去長期擔任民進黨政治幕僚，擬定策略及執行經驗豐富。林也出示1995年與陳其邁合影老照片，當年陳其邁是高雄立委，林展鴻擔任國會辦公室主任，照片上陳其邁身形比現在瘦、表情嚴肅不愛笑，跟現在拍照嘴角微上揚的「暖男」形象不太一樣。

林展鴻說，他的父親是大學教授，當年興德里是蛋黃區中的蛋黃，60年前興建192戶國宅，父親購入後家人定居於此，一甲子歲月過去，國宅老舊修繕不易，許多長輩仍住在危老的建物內，中興公寓與中庸大樓都面臨都更整合難題，需要熟悉法令及兼具整合能力的里長為地方發聲。

林展鴻表示，未來幾年將是舊社區活化變身的關鍵時刻，但在漫長等待期中，危老建築的居住安全至關重要，他近年轉任甲級營造廠工務經理，年過50歲還去高雄科技大學土木系進修，他希望以熟稔政府行政庶務經驗和工程專業，成立公益修繕團，爭取經費協助里民維護居住安全。