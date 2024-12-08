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潮人音樂祭使用高空遠光燈！家禽場鴨子踩踏嚇死 主辦單位急滅火

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潮人音樂祭使用高空遠光燈！家禽場鴨子踩踏嚇死 主辦單位急滅火

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
私人社團舉辦「潮人音樂祭」射出高空遠燈，遭附近鴨農控訴許多鴨子因此受驚踩踏死傷慘重。翻攝自「屏東縣潮州鎮」臉書
私人社團舉辦「潮人音樂祭」射出高空遠燈，遭附近鴨農控訴許多鴨子因此受驚踩踏死傷慘重。翻攝自「屏東縣潮州鎮」臉書

屏東縣潮州鎮私人社團7、8 日在潮州鎮舉辦「潮人音樂祭」，6日晚上彩排時射出高空遠燈，導致附近許多鴨寮的鴨子受驚踩踏死傷慘重，鴨農在網路上提出控訴，主辦單位緊急出面滅火，承諾舞臺燈光全面禁止用高空遠燈，望平息眾怒。

有鴨農昨日在「屏東縣潮州鎮」臉書PO文指出，潮人音樂祭6日活動前一晚試射燈光，造成很多鴨子受傷死亡，「鴨子非常害怕高空雷射光…，今晚才正式開始，懇求主辦方改變一下燈光，對方無法溝通，真的是要等悲劇發生才來檢討活動疏失嗎？潮人祭=潮人忌？」

對此主辦單位也在臉書回應，「昨晚的舞臺燈光測試中，不慎使用了高空遠燈，導致鴨農們出現嚴重的抗議。我們對此感到非常抱歉，這並非我們的本意，亦非潮人祭的初衷。」

「因此我們決定在接下來的兩天活動中，全面禁止舞臺燈光使用高空遠燈，期望能平息竹田鴨農的怒火，並展現我們對鴨農的尊重與支援…，感謝大家的理解和支援，讓我們一起努力，打造成功而愉快的活動。」

據了解，主辦活動單位為私人社團「潮州鎮do it音樂文化協會」及「兜樂坊」，抗議電話也很快打到屏東縣政府及潮州鎮公所，縣府及公所立即派人關心。潮州鎮公所主秘王建元說，主辦單位有向公所及縣府申請補助，活動並非公所主辦。

他表示，主辦單位事前並未通知公所活動有使用高空遠燈，否則就會告知要禁用。因為潮州附近鄉鎮及郊區有許多農人養雞養鴨，家禽很容易因高空遠燈、激光等受到驚嚇踩踏，因此公所主辦的活動如跨年晚會等從來不使用。可能民間單位沒經驗，所幸告知後也馬上禁用。

有網友回應，「鴨子嚇死了」、「家禽發生緊迫的問題會很嚴重」、「之前養鴨場因為高空探照燈，鴨子受到驚嚇衝出鐵絲隔離網掉到大排水溝一堆…，家人整晚在大排水溝搶救鴨子」、「主辦單位可能事前並不知道，現在有補救了就好」。

私人社團舉辦「潮人音樂祭」射出高空遠燈，遭附近鴨農控訴許多鴨子因此受驚踩踏死傷慘重。翻攝自「屏東縣潮州鎮」臉書
私人社團舉辦「潮人音樂祭」射出高空遠燈，遭附近鴨農控訴許多鴨子因此受驚踩踏死傷慘重。翻攝自「屏東縣潮州鎮」臉書

屏東縣政府 音樂 鴨子

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