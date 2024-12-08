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番茄、木瓜、敏豆 高雄產地價漲6成

聯合報／ 記者徐白櫻劉星君尤聰光／連線報導
2024高雄路竹番茄節昨登場，市長陳其邁（左二）與立委許智傑（右一）在攤位品嘗番茄，呼籲消費者，今年番茄產量只剩三成多，要買要快。記者徐白櫻／攝影
2024高雄路竹番茄節昨登場，市長陳其邁（左二）與立委許智傑（右一）在攤位品嘗番茄，呼籲消費者，今年番茄產量只剩三成多，要買要快。記者徐白櫻／攝影

颱風接連來襲農產受影響，高雄番茄、木瓜、敏豆等作物產地價創新高，農曆年前可送禮的屏東蜜棗，年後才盛產，美濃白玉蘿蔔股東會延後一個月舉辦，台東池上稻米受創剩3成，年度盛事敬字亭聖蹟暨收冬祈福，活動從慶祝豐收變成祈求豐收。

農糧署副署長姚志旺說，今年颱風7月到11月接連來襲，農民復耕又受損，投入成本受影響，也讓產量減少、產期延後，現今芭樂、香蕉等價格也仍高。歷經颱風，還能吃到農產品，是農民辛苦打拚成果，希望消費者理解。他預估明年春天過後，天氣穩定，產量慢慢出來，價格可漸趨穩定。

7月至今，凱米、山陀兒、康芮、天兔颱風接力侵台，農業部頻啟動天然災害現金救助。高雄市長陳其邁昨參加路竹番茄節表示，今年因颱風災損，路竹番茄僅剩3成多，奇貨可居，要吃要快，否則要再等4個月。

美濃不少農民把紅豆、蘿蔔等作物犁除重種，美濃農會總幹事鍾清輝無奈說，白玉蘿蔔以往11月可採收，今年種不起來。作物數量稀少，木瓜一天採不到100箱，敏豆每公斤近300元，產地價平均上漲6成多，創歷年同期新高。

「種了又剷平、總共種三次才有收成！」林姓番茄農說，今年不僅颱風多，天氣也熱，幼苗因颱風泡水枯死，又加上忽冷忽熱成長不良，今年刷新紀錄。

屏東蜜棗是全台第二大產區，接連颱風來襲衝擊產量，高樹農會總幹事洪銘聰說，颱風影響損失約4到5成，拍賣市場每公斤290、300元，與去年同期相比漲幅約2成。

「天公伯力量太強大！」林春年種蜜棗逾20多年，今年溫網室加強型水平棚架採鋼梁支撐，雖挺過颱風，但產量只有往年6、7成，一般網室栽種蜜棗更只剩兩成。

台東縣池上鄉長林建宏說，山陀兒及康芮颱風導致稻米倒伏，數量剩3成，往年收冬祈福慶豐收，今年沒有豐收，轉換為祈福。

康芮颱風 美濃 農民

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