屏東和生市地重劃 3老樟樹移植

屏東市和生市地重劃區是非六都首個公共設施保留地專案通盤檢討都市計畫變更核准案，重劃工程今年2月動工後，發現3棵樹齡60到80年樟樹，將老樹移植周邊公園用地，守護在地；屏東縣府指出，重劃區公共設施明年4月完工。

和生市地重劃區位在屏東市新生里，當年種下3棵樟樹的里民陳其春，如今高齡92歲，昨出席移植老樹典禮，見證重劃區旁的土地公與老樹守護居民，看到老樹移植很感動。

重劃區3棵老樟樹，原本位置太靠規畫住宅用地，將老樹移植到重劃區公園用地，地政處指出，移植過程重視生態環境保護，採低噪音、低排放施工設備，降低對生態影響。

周春米說，縣府團隊在和生市地重劃區周邊投入許多基礎建設，包括殺蛇溪環境改善工程、縣民公園、大武營區文資修復工程及大武營市地重劃工程等，打造成為屏東市另個新都心。3棵老樟樹歷經酷暑、颱風仍屹立不搖，也象徵新生社區「重獲新生」。

地政處表示，和生市地重劃，面積約7.3公頃，重劃後規畫住宅區4.99公頃（約1.51萬坪）、公園用地及道路用地約2.32公頃，公設占三分之一，規畫管線地下化，水岸景觀公園，主要工程道路、側溝、汙水、台電管道及弱電共管、自來水等，預計明年4月完工。