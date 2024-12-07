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傳統融合多元文化 21對新人參與高雄客家集團婚禮

中央社／ 高雄7日電

高雄今天舉行客家集團婚禮，共有21對新人參與，其中4對新人是同性伴侶，融合客家婚俗與多元文化，新人們身著客家禮服，在彩旗飄揚、帶路雞引領下進場，為新生活揭開序幕。

客家集團婚禮在高雄市新客家文化園區舉辦，新人們在眾人見證下進行象徵家族和諧的「上燈」、「插頭花」與「食新人茶」儀式，傳遞對長輩的敬重與感恩，並接受來自家族長輩的祝福，整場婚禮充滿濃厚客家文化氛圍，各環節展現客家人重視家庭與尊崇傳統。

高雄市政府客家事務委員會主委楊瑞霞表示，今年首次有同性新人共襄盛舉，還有原民及非客籍參加，代表這場婚禮不僅是新人們幸福人生開端，也展示客家文化包容舞台，透過多元文化融合，讓更多人認識客家文化、傳承傳統婚俗，並落實聯合國永續發展目標（SDGs）第5項性別平等積極意涵。

高雄市客委會發布新聞稿指出，這次婚禮席開43桌客家宴，由來自美濃具30年資歷的主廚劉春樹（阿海師）親自掌廚，以高雄在地嚴選客庄好食材結合港都特色海鮮打造「客家喜宴」，有堅果晶藻生菜沙拉盤、三代同堂雞、新鮮石斑魚及客家大封肉等菜色。

客委會表示，這場婚禮展示客家傳統文化魅力與精髓，也讓新一代年輕人有機會深入了解傳統婚俗意涵，並彰顯多元共融社會價值。另外，民進黨立委許智傑、邱議瑩、市議員李雅慧及國民黨立委柯志恩、市議員黃香菽等人也出席並給予新人最誠摯的祝福。

婚禮 客家文化 新人

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