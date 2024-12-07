快訊

全猜錯！周杰倫第3場大巨蛋來賓是她 全場驚喜「沒有遺憾了」

南韓執政黨議員離場杯葛 議長宣布尹錫悅彈劾案闖關失敗

以為恐攻…南韓第一空降特戰旅長憶戒嚴夜上級命令 坦言「很震驚」

屏東「HIGH客入青」藝術節 提升客家文化能見度

中央社／ 屏東縣7日電

屏東縣政府今年首辦「HIGH客入青」客家生活藝術節系列活動，今、明兩天在六堆客家文化園區登場；首日邀請3組金曲獎得主開唱，盼透過文化表演，提升客家文化能見度。

屏東縣長周春米表示，屏東有8個客家鄉，擁有深厚且多元族群文化底蘊，以及無限創新可能。感謝客委會主委古秀妃，有客委會支持，讓屏東不論在文化、建設、活動各方面，都有更亮眼表現。

由於恰逢年底耶誕節前夕，周春米也指出，將邀請3組金曲客家歌手及客家音樂創作者來到客家園區演出，且在湖邊搭建舞台，讓民眾度過優美難忘的週末假日。

周春米說，縣府推動在地文化與青年創業，今年採用諧音梗「HIGH客入青」作為活動名稱，就是希望跳脫客家既定印象，由青年的發想及能量注入，將屏東在地客家文化與新生代創意融合，讓民眾更能感受到客家傳統魅力與現代影響力，打造屏東青年展現創造力與文化自信平台。

縣府勞動暨青年發展處新聞稿表示，「HIGH客市集」匯聚超過50家客家特色品牌與青年攤主，展現出融合傳統文化與現代設計的創意商品，從客家特色小吃、精美手工藝品與服飾到青年創業品牌獨特產品，呈現客家文化與現代創新思維交捻的豐富性。

「HIGH客入青」活動首日邀請3組金曲新生代客家青年音樂人登台演出；山狗大後生樂團以民謠、搖滾、藍調等風格傳遞客家精神，歌手邱淑蟬用溫暖質樸嗓音詮釋家鄉情懷與日常，歌手柔米則帶來結合流行元素的客語新曲，將多元音樂與文化完美融合。

客家文化 青年

延伸閱讀

屏東國際身障日活動 周春米：讓特教生平等運動

通往茂林國家風景區入口 屏2-1線開闢完工解決交通壅塞

屏東志工4.9萬人 中高齡占6成 志工運動會趣味競賽同樂

12強賽／台灣隊張政禹回屏東 周春米贈一兩黃金金牌

相關新聞

客家青年盼南北資源分配均衡 也憂心客庄遊樂園化

客家青年南區論壇今下午在六堆客家文化園區舉行，客委會主委古秀妃主持，聆聽逾20名客家青年打拚心聲與參與客家公共事務的挑戰...

金門氣象站歡慶20周年 伍婉華當主持人成亮點

在民國93年成立的金門氣象站，為慶祝成立20周年，今明兩天舉辦敦親睦鄰活動，邀請在地鄉親參與，並藉此宣導氣象科學知識，拉...

金門慶祝國際身心障礙者日 600人愛心圍爐吃暖心更暖

為響應每年12月3日的國際身心障礙者日，金門縣政府今天舉辦一場「環境無礙共經營 資訊可及齊參與」為主題的慶祝活動，活動運...

陳傑憲在高雄！統一獅上街萬人遊行 嗨播「統一尚勇」

第17屆「OPEN!大氣球遊行」今午在高雄夢時代登場，除40顆造型氣球上街遊行外，統一獅7-ELEVEn隊長陳傑憲帶隊壓...

雙流森林遊樂區歡慶30年 壩體改善工程友善生態獲肯定

位在屏東縣獅子鄉雙流國家森林遊樂區今年30年，林業及自然保育署屏東分署舉辦「雙流30」系列活動；屏東分署辦理「雙流溪壩體...

棒球英雄陳柏清出席 高雄鹹酥雞嘉年華滿滿邪惡炸物

高雄鹹酥雞嘉年華活動邁入第四屆，今明兩天在高雄大遠百廣場舉辦，今年集結近50家炸物名店，還有素食口味及飯店主廚推出的限定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。