屏東「HIGH客入青」藝術節 提升客家文化能見度

屏東縣政府今年首辦「HIGH客入青」客家生活藝術節系列活動，今、明兩天在六堆客家文化園區登場；首日邀請3組金曲獎得主開唱，盼透過文化表演，提升客家文化能見度。

屏東縣長周春米表示，屏東有8個客家鄉，擁有深厚且多元族群文化底蘊，以及無限創新可能。感謝客委會主委古秀妃，有客委會支持，讓屏東不論在文化、建設、活動各方面，都有更亮眼表現。

由於恰逢年底耶誕節前夕，周春米也指出，將邀請3組金曲客家歌手及客家音樂創作者來到客家園區演出，且在湖邊搭建舞台，讓民眾度過優美難忘的週末假日。

周春米說，縣府推動在地文化與青年創業，今年採用諧音梗「HIGH客入青」作為活動名稱，就是希望跳脫客家既定印象，由青年的發想及能量注入，將屏東在地客家文化與新生代創意融合，讓民眾更能感受到客家傳統魅力與現代影響力，打造屏東青年展現創造力與文化自信平台。

縣府勞動暨青年發展處新聞稿表示，「HIGH客市集」匯聚超過50家客家特色品牌與青年攤主，展現出融合傳統文化與現代設計的創意商品，從客家特色小吃、精美手工藝品與服飾到青年創業品牌獨特產品，呈現客家文化與現代創新思維交捻的豐富性。

「HIGH客入青」活動首日邀請3組金曲新生代客家青年音樂人登台演出；山狗大後生樂團以民謠、搖滾、藍調等風格傳遞客家精神，歌手邱淑蟬用溫暖質樸嗓音詮釋家鄉情懷與日常，歌手柔米則帶來結合流行元素的客語新曲，將多元音樂與文化完美融合。