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客家青年盼南北資源分配均衡 也憂心客庄遊樂園化

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
客家南區青年論壇今下午在六堆客家文化園區登場。圖／客委會提供
客家南區青年論壇今下午在六堆客家文化園區登場。圖／客委會提供

客家青年南區論壇今下午在六堆客家文化園區舉行，客委會主委古秀妃主持，聆聽逾20名客家青年打拚心聲與參與客家公共事務的挑戰，青年們反映，盼南北資源分配均衡、憂心客庄朝「遊樂園化」發展，盼中央、地方攜手協助。

落實賴清德總統「客家青年政策」廣納客家青年意見，客委會今年辦理3場次青年座談，分別在苗栗、屏東舉辦南北分區論壇，第3場次預定12月28日全國客家日在台北圓山大飯店舉辦「全國客家青年論壇」，主題「世代共好、航向未來」，盼攜手每個世代一起努力。

古秀妃說，很高興也感謝大家參與，12月28日是全國客家日，源自1988年12月28日還我母語運動，至今滿35年，隨世代推進、環境演變，如何提攜年輕人投入公共事務，是客委會努力目標，客委會整合南、北區兩場論壇的問題，今年12月28日全國客家青年論壇具體回應。

今參與論壇耕山農創創辦人邱星崴說，客庄經過30年漸漸走向「後花園化」、「遊樂園化」，當地客庄店家生意大多做假日，變成遊客短暫停留的遊樂園。其次是「宿舍化」，白天在都市工作，晚上回家睡覺，對年輕人來說，家鄉就只是休息的地方。這些都是目前經營客庄現實。加上小孩多被3C陪伴、沒有學客語，語言發展也面臨困境。

高雄市客家青年會理事長賴奕守則點出，期盼南北資源的分配能均衡，也希望未來舉辦活動，能多有在地藝人、青年參與的機會。

有種文化工作室負責人朱毓萍說，過年期間在書店凝聚年輕人互相認識，雖獲熱烈回響，但仍聽見大家反映參與公眾事務預算不足，也感受女性面臨客家傳統觀念不平等待遇，盼藉中央力量帶起性別平等意識。

歐瑞顧問有限公司負責人王一帆表示，客庄移居計畫只執行到第二屆很可惜，回鄉青年大多處在孤軍奮戰，希望有互相協力平台。

屏東縣府勞青處長李雨蓁說，輔導陪伴不只是有中央政府責任，地方政府也要參與，瞭解大家的意見，感謝各界表達心聲。

論壇結束後，古秀妃參與以青年為主題舉行「HIGH客入青-2024客家生活藝術節」，與屏東縣長周春米合體，並與演出團隊客語詞句教學及歌曲教唱，現場互動歡樂。客家生活藝術節8日還有一天，藉由市集、音樂、藝術等主題促進不同世代、族群間的展現與交流。

客家南區青年論壇今下午在六堆客家文化園區登場，客委會主委古秀妃（左二）主持。圖／客委會提供
客家南區青年論壇今下午在六堆客家文化園區登場，客委會主委古秀妃（左二）主持。圖／客委會提供
高雄市客家青年會會員廖文平關心講客場所培養及客語認證問題。圖／客委會提供
高雄市客家青年會會員廖文平關心講客場所培養及客語認證問題。圖／客委會提供
耕山農創創辦人邱星崴（左二）點出客庄問題。圖／客委會提供
耕山農創創辦人邱星崴（左二）點出客庄問題。圖／客委會提供

客家文化 青年

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