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金門氣象站歡慶20周年 伍婉華當主持人成亮點

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門氣象站今天慶祝成立20周年，中央氣象署署長程家平（右二）、觀光處長許績鑫（左一）、 金門氣象站主任林依締（左二）與氣象署簡任技正伍婉華（右一）等人特別在大門拍照合影。記者蔡家蓁／攝影
金門氣象站今天慶祝成立20周年，中央氣象署署長程家平（右二）、觀光處長許績鑫（左一）、 金門氣象站主任林依締（左二）與氣象署簡任技正伍婉華（右一）等人特別在大門拍照合影。記者蔡家蓁／攝影

在民國93年成立的金門氣象站，為慶祝成立20周年，今明兩天舉辦敦親睦鄰活動，邀請在地鄉親參與，並藉此宣導氣象科學知識，拉近氣象站與民眾的距離，中央氣象署署長程家平表示，氣象署規畫於金門氣象站與金門機場建置觀雨及觀霧雷達系統，預計2029年可完成，為霧季和降雨的監測與預測提供更準確的數據。

金門氣象站今天舉行敦親睦鄰活動開幕儀式，包括程家平、金門縣府代理秘書長王登緯、立委陳玉珍辦公室主任董志謀、觀光處長許績鑫、氣象署簡任技正伍婉華等人都出席參與；此次睦鄰活動共有兩天，活動設計有氣象相關的闖關遊戲，透過遊戲互動了解氣象、太空天氣及地震相關知識，讓參與的大小朋友們在互動體驗中吸收氣象科普知識。

程家平在致詞表示，金門氣象站自成立以來，已在島內建立了5個自動氣象站，這些設施有助於提升對金門天氣的監測和預報能力。程家平強調，未來金門將建設觀霧與觀雨雷達系統，以進一步提升氣象資料的精確度。根據規劃，觀霧雷達將設在金門航空站，2027年完成，而觀雨雷達則於2029年在金門氣象站完成建設。這些雷達系統將對金門特殊的天氣現象，尤其是霧季和降雨的監測與預測提供更準確的數據。

王登緯透露，他曾聽父親說過，在民國50幾年，有次颱風，金防部收到台灣訊息，說颱風警報已經解除，告知縣府後，縣府進行村里廣播，沒想到台灣的警報是解除，颱風當晚跑到金門來，造成不小災損，縣府也被罵慘。氣象站成立後，除氣象資料更準確，颱風來襲時也會與消防局合作研判颱風動態，提升防災、減災應變能力。

今天活動現場還有一個「嬌點」，就是「氣象女神」伍婉華擔任活動的主持人，相當受矚目，活動結束後還有不少粉絲跑去跟她合影，說很喜歡看她播報新聞，非常專業，還有人說「從小看她播氣象長大」。

金門氣象站主任林依締表示，氣象站近年來已不僅限於提供氣象測報服務，科普教育逐漸成為重要的服務內容之一。自2021年起，金門氣象站已開始提供金門本地的天氣預報網絡資訊，受到居民的廣泛好評。林依締表示，未來氣象站將持續拓展科普教育服務，讓金門氣象站成為在地大小朋友接觸地球科學的環境場域。

金門氣象站今天慶祝成立20周年，開幕儀式上，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
金門氣象站今天慶祝成立20周年，開幕儀式上，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
今天活動現場還有一個「嬌點」，就是「氣象女神」伍婉華擔任活動的主持人，相當受矚目，活動結束後還有不少粉絲跑去跟她合影。記者蔡家蓁／攝影
今天活動現場還有一個「嬌點」，就是「氣象女神」伍婉華擔任活動的主持人，相當受矚目，活動結束後還有不少粉絲跑去跟她合影。記者蔡家蓁／攝影
金門氣象站今天慶祝成立20周年，舉辦敦親睦鄰活動，圖為天文鏡觀測，吸引不少小朋友排隊等著體驗。記者蔡家蓁／攝影
金門氣象站今天慶祝成立20周年，舉辦敦親睦鄰活動，圖為天文鏡觀測，吸引不少小朋友排隊等著體驗。記者蔡家蓁／攝影
在民國93年成立的金門氣象站，為慶祝成立20周年，今明兩天舉辦敦親睦鄰活動，中央氣象署署長程家平跨海來參與，表示後續將建置觀雨及觀霧雷達系統，預計2029年可完成。記者蔡家蓁／攝影
在民國93年成立的金門氣象站，為慶祝成立20周年，今明兩天舉辦敦親睦鄰活動，中央氣象署署長程家平跨海來參與，表示後續將建置觀雨及觀霧雷達系統，預計2029年可完成。記者蔡家蓁／攝影

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