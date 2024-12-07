早餐店老闆拍攝候鳥逾10年 人生首展在家鄉東引

在東引經營早餐店的林利中，10餘年來以相機記錄過境候鳥，人生首展「東引鳥神林利中全台首展」選在家鄉東引舉辦，盼透過照片傳達在地獨特候鳥度冬生態。

東引鄉公所新聞資料指出，因特殊地理位置及多樣地質環境等，東引成為東亞候鳥遷移的重要中繼站。根據觀測紀錄已累計超過400種鳥類曾在此過境、渡冬。而被在地鳥友尊稱「東引鳥神」的林利中，為島上候鳥重要記錄者，他的攝影作品，更吸引眾多鳥友為此到東引旅遊。

策展人蔡沛原告訴中央社記者，林利中個性低調，受到東引鄉公所邀請，才首肯舉辦人生首次個展。希望讓外界知道作為台灣重要候鳥中繼地，東引為保護鳥類棲地安寧，刻意降低許多開發，並凸顯東引重視環境生態保護，以及將候鳥視為自然資源的價值與意義。

蔡沛原說，東引每年冬季總會吸引許多候鳥到訪、過冬，隔年春天才會離開，選在秋末開展，一直至明年3月底止，希望民眾前往東引觀察候鳥，同時欣賞林利中多年累積的精彩照片。展覽名稱雖為「全台首展」，但照片只會在東引展出，並無巡迴計畫。

東引鄉公所指出，「東引鳥神林利中全台首展」自即日起至明年3月31日止，於東引中路故事館─祥記商店二樓特展區展出，免費參觀。