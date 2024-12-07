2024台灣能-永續能源創意展 科工館開幕

「2024台灣能-永續能源創意展」今天起在高雄科工館盛大登場，展期到12月15日止，展場就在科工館1F大廳，此次展覽由教育部「永續能源跨域應用人才培育計畫」團隊與科工館共同主辦，結合五大能源跨域聯盟，展出多樣化的創意綠能展品以及聯盟團隊在永續能源領域的創新成就，現場的各種創意展具讓民眾能夠在輕鬆愉快的氛圍中學習，透過親身參與，深入了解綠色能源的來源及其運作方式，歡迎民眾免費參觀。

科工館李秀鳳館長表示，為了讓民眾了解永續能源的重要性，並且激發出對於綠色能源的興趣和關注。這些年來，科工館已成為南部地區推動綠色能源教育的重要基地，日後將持續提高社會大眾對於環保意識及永續能源的認識。本年度特別邀請到台灣中油綠能所共同參展，讓民眾能夠清楚了解綠氫燃料的研發過程及其未來的發展潛力，更突顯了永續能源在日常生活中的逐步普及，彰顯出綠氫能源在能源轉型中的重要角色，此外還有DIY活動包括製作簡易的太陽能小車、波浪發電裝置、潔能動力車及硬幣電池等課程，適合各年齡層任何對DIY能源實驗有興趣的參與者。動手做課程不僅讓參與者在樂趣中學習獲得實際的操作經驗，更能提升他們對永續能源理解與關注。 「2024台灣能-永續能源創意展」今天起在高雄科工館盛大登場，民眾可以透過實際的操作經驗，提升對永續能源理解與關注。圖／科工館提供 「2024台灣能-永續能源創意展」今天起在高雄科工館盛大登場，民眾可以透過實際的操作經驗，提升對永續能源理解與關注。圖／科工館提供 「2024台灣能-永續能源創意展」今天起在高雄科工館盛大登場，民眾可以透過實際的操作經驗，提升對永續能源理解與關注。圖／科工館提供