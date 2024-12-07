客委會南區青年論壇 聚焦客庄發展挑戰

客家委員會主辦客家青年論壇，盼推動客家公共事務往前走，南區論壇今天在屏東六堆文化園區登場。客家委員會主任委員古秀妃出席，27名青年提出客庄發展面臨挑戰與建議。

客委會11月30日辦理客家青年北區論壇，今天南區論壇，關注當代客家青年公共參與樣態與面臨挑戰。客委會就2次論壇蒐集意見，將在12月28日客家日作回應並提出具體施政措施。

古秀妃接受媒體聯訪表示，客家日因1988年還我母語運動訂定，距今已35年。上個世代的人打開了過去戒嚴時期封閉的路，客家公共事務隨之開啟。然而每個世代環境、背景、遇到的困難都不同，現在年輕人下個35年是什麼，試以論壇開啟老中青對話可能。

古秀妃說，工業化後許多客庄年輕人移居都市，他們下一代在都市生長，須務實面對不一樣的客庄與現在青年面臨困境。不過現在青年很有理想性、活力，也很有想像與理想，希望透過他們這樣的特質讓客家公共事務再往前走。

北區論壇中青年指出客委會對青年支持部分不夠，古秀妃表示，南區青年也對此有感，會努力推進。南區討論較不同處在於青年對回到客庄參與公共事務，對環境變化與方方面面困難很有感知。客委會支持客庄發展，希望提出具體方法形成後盾。

關於青年返回客庄發展困難，隨著客家太太南漂到內埔的瑞歐顧問有限公司王一帆會中指出，客委會目前補助限定地方協會組織才能申請，但是一般青年要生存、養家，已無餘力參加組織，即便能提出好案子也無法取得補助。此外客庄重視長幼有序，輩分不夠在村莊不夠力，若有政府支持，長輩也會較尊重後輩，青年因為身為客家人可得更多資源，才會更願意回鄉。

高雄客家青年會理事長賴奕守表示，客委會發標案時常是由不懂客家文化的廠商得標，甚至不會說客語；且資源分布在北部與南部、老年與青年之間也失衡。

從苗栗南下參與論壇的耕山農創創辦人邱星崴表示，客庄後花園化，用好山好水服務都市人群，此模式副作用卻未被討論。大賺觀光財同時，也流失以往客庄生活模式，從前孩子玩捉迷藏、講客語的街道，現在是配合觀光客說台語、國語，甚至是英文的老街。賺了錢的居民搬走，繁榮的內灣、南庄老街沒有新生代。

邱星崴表示，客庄需要重新建立支持系統，以政策支持、找回以前最根本的客家夥房生活。地方上有很多可以共生、共存、共榮的方式，比如原民文健站，長輩發揮文化智慧、孩子與長輩互動，由中年輩支持照護；或是伯公照護站與國小共餐結合，讓長輩種菜給孩子吃，考量孩子就不會使用農藥，形成好的循環。