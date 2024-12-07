金門慶祝國際身心障礙者日 600人愛心圍爐吃暖心更暖

為響應每年12月3日的國際身心障礙者日，金門縣政府今天舉辦一場「環境無礙共經營 資訊可及齊參與」為主題的慶祝活動，活動運用公益彩券盈餘分配基金補助，結合伊甸基金會的「愛‧圍爐」年終餐聚活動，共吸引約600人參與，展現金門對身心障礙者的深切關懷。

這場愛心圍爐活動今天在盈春閣餐廳展開，由金門副縣長李文良、社會處長黃雅芬、伊甸社會福利基金會董事長陳宇昭、副執行長何天元、議員董森堡、金防部政戰副主任譚逸羣、金城鎮長李誠智、身心障礙者家長協會理事長歐陽彥森、康復之友協會理事長章美龍、身心障礙福利協進會理事長黃鉦峰等人皆出席同歡。

李文良副縣長在致詞時提到，金門縣政府重視身心障礙者服務，針對不同障別，提供包括輔具資源中心、「方舟之家」精神障礙者服務據點、社區居住服務、家庭照顧者支持服務、手語翻譯服務等多元服務，並持續拓展友善設施，為建構身心障礙者共融環境而努力；他也特別感謝縣內的身心障礙服務團體，如伊甸基金會、康復之友協會、瑪利亞社會福利基金會等，對金門身心障礙者的支持與付出。

活動開場由具金門特色的「公揹婆藝陣」拉開序幕，隨後由身心障礙者家長協會、福田家園等在地團體帶來精彩的音樂與舞蹈表演，展現身心障礙者的才華與活力，贏得滿堂喝采。

重頭戲則為表揚各界楷模，包括金城鎮許元榮等五名身心障礙者楷模、金湖鎮羅明麗等五名家庭照顧楷模，以及四名推動社會福利有功人員。他們的事蹟彰顯了生命的堅韌和照顧者的辛勞，並啟發社會更深刻地思考身心障礙議題，喚起對平等與尊重的重視。

活動中特別融入伊甸基金會的「愛‧圍爐」年終餐聚，設置60桌年菜，邀請近400位身心障礙者及其家屬共度溫馨時光，提前感受年節氛圍。來自「方舟之家」的Sarah也感動的分享，跟這麼多人一起吃飯特別熱鬧，平時很少有機會參加這樣的聚會，真的很開心。