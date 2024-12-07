陳傑憲在高雄！統一獅上街萬人遊行 嗨播「統一尚勇」

第17屆「OPEN!大氣球遊行」今午在高雄夢時代登場，除40顆造型氣球上街遊行外，統一獅7-ELEVEn隊長陳傑憲帶隊壓軸登場，包括潘傑楷、林安可、邱智呈、郭俊麟，還有教練林岳平等人都站上吉普車，在遊行隊伍中受眾人歡迎、與球迷揮手互動，現場不斷播放應援曲「統一尚勇」，讓南台灣球迷回味「台式應援」激動不已。

現場累積近萬名球迷在時代大道、中華五路兩側，統一企業集團董事長羅智先、統一集團創辦人高清愿的獨生女高秀玲今日也出席一睹「台灣英雄」風采；有人揮舞國旗、舉加油棒，現場播放統一獅應援曲「統一尚勇」、「ALWAYS LIONS」，氣氛熱鬧；陳傑憲、林岳平2人站在隊伍中第一輛吉普車上不斷向民眾揮手，不時比讚、比愛心，潘傑楷、林安可、郭俊麟、邱智呈也各自在後方車輛向每位球迷親切打招呼。

「HERO！HITO！安打LION GO！」主舞台上應援團長和吉祥物萊恩、盈盈賣力表演、喊口號，帶領觀眾重現世界賽，一起唱靈魂加油曲「統一尚勇」的場景，舞台下方5輛吉普車一字排開，氣勢驚人，許多南台灣民眾看見偶像激動不已，陳傑憲一度在遊行中途雙手合十、鞠躬，向每位支持的民眾表達感謝。

統一7-ELEVEn獅這次作為第四大隊壓軸，下午4點25分正式出發，球員們一路遊行至下午5點10分，最後搭乘統一獅巴士離場，主辦方最後發射彩帶歡迎英雄凱旋；原本會後將加碼舉辦粉絲見面會，還有趣味問答、合照留念等互動環節，但官方考量現場人潮擁擠，為保障球迷、球員安全，已取消此規畫。