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雙流森林遊樂區歡慶30年 壩體改善工程友善生態獲肯定

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
雙流30周年慶祝活動，雙流雖歷經八八風災，經由重新造林，也承擔環境教育責任，期望雙流持續被看見。圖／屏東分署提供
雙流30周年慶祝活動，雙流雖歷經八八風災，經由重新造林，也承擔環境教育責任，期望雙流持續被看見。圖／屏東分署提供

位在屏東縣獅子鄉雙流國家森林遊樂區今年30年，林業及自然保育署屏東分署舉辦「雙流30」系列活動；屏東分署辦理「雙流溪壩體改善工程」歷時4年做到生態友善，獲第24屆公共工程金質獎水利類第四級優等獎。

雙流30周年慶祝活動，本月7、8日舉行，屏東分署長楊瑞芬說，雙流雖經過八八風災侵襲，但經由重新造林，把韌性恢復回來，與自然教育中心共同承擔環境教育責任。懷抱感恩的心辦理慶祝活動，期望雙流持續被看見。

另外，屏東分署辦理「雙流溪壩體改善工程」參加第24屆公共工程金質獎，榮水利類第四級優等獎。工程歷時4年以跨域合作，包括工程、生態、環教、NGO等專家學者意見整合，達成在壩體改善、生態棲地、遊園安全及環教場域等多元目標。

屏東分署指出，雙流遊樂區林相多樣，水陸域生態豐富，為降低溪流中橫向構造物對溪流縱向廊道阻隔，從2020年啟動壩體改善影響評估包含水理及土砂運移分析、方案研擬，設計階段工法選擇，至2024年實際竣工期間約4年。

屏東分署指出，壩體補強工程，延長既有結構物壽命，發揮防砂功能，串聯溪流縱向廊道及營造溪流棲地生態。經監測相機發現生態友善設施完成，指標物種鱸鰻、台灣石賓、恆春吻蝦虎、蟹類、食蟹獴、蛙類等，都有記錄到魚類上溯及動物通行使用，完工後歷經凱米等4個颱風考驗，構造物無損壞，達成工程延壽及節能減碳，兼具治理及生態保育。

雙流今年30年，遊客中心舉行微型展「雙流30」，有三大展區，遊客進入園區時順道參觀，無須另外購票。展覽出口處有「榕婆婆一葉回憶」留言區，可寫下對雙流國家森林遊樂區的生日祝福。

接下來「三零記憶」系列活動，可上「雙流國家森林園區」臉書粉絲專頁查詢，或上網搜尋「雙流30」至活動官網(http://www.shuangliu30.com )上查詢。

雙流30周年慶祝活動，屏東分署長楊瑞芬說，雙流雖歷經八八風災，但經由重新造林，韌性恢復回來，與自然教育中心共同承擔環境教育責任，期望雙流持續被看見。圖／屏東分署提供
雙流30周年慶祝活動，屏東分署長楊瑞芬說，雙流雖歷經八八風災，但經由重新造林，韌性恢復回來，與自然教育中心共同承擔環境教育責任，期望雙流持續被看見。圖／屏東分署提供
「雙流溪壩體改善工程」歷時4年做到生態友善，獲第24屆公共工程金質獎水利類第四級優等獎，下游初步淺潭形成生態。圖／屏東分署提供
「雙流溪壩體改善工程」歷時4年做到生態友善，獲第24屆公共工程金質獎水利類第四級優等獎，下游初步淺潭形成生態。圖／屏東分署提供

公共工程 屏東縣 金質獎

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