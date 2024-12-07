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棒球英雄陳柏清出席 高雄鹹酥雞嘉年華滿滿邪惡炸物

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
市長陳其邁與台鋼雄鷹投手陳柏清（左三），以及台鋼雄鷹啦啦隊人氣女神一粒（左二），攜手調製美式、日式及法式炸雞。圖／高市府提供
市長陳其邁與台鋼雄鷹投手陳柏清（左三），以及台鋼雄鷹啦啦隊人氣女神一粒（左二），攜手調製美式、日式及法式炸雞。圖／高市府提供

高雄鹹酥雞嘉年華活動邁入第四屆，今明兩天在高雄大遠百廣場舉辦，今年集結近50家炸物名店，還有素食口味及飯店主廚推出的限定版麻油鹹酥雞。市長陳其邁與12強棒球英雄、台鋼雄鷹投手陳柏清及啦啦隊女神一粒等人逐一品嘗各式鹹酥雞，熱愛鹹酥雞與棒球的人潮絡繹不絕。

觀光局指出，今年活動以「逗陣，雄麻雞」為主題，主打麻辣口味，另結合棒球熱潮，邀請在世界12強棒球賽奪冠的投手陳柏清及啦啦隊Wing Stars人氣成員「一粒」到場同歡。

陳其邁說，鹹酥雞是國民美食，搭配波霸奶茶更是絕配，不僅是台灣人的日常，更是出國遊子最懷念的家鄉味，假日來高雄玩就對了。

參展攤位中，台灣第一家鹹酥雞、炸雞大獅、寶仔豆乳店等知名炸雞店吸引消費者目光，翰品酒店也配合活動推出「黑金衝浪雞」，飯店大廚以麻油雞為發想，選用元榆牧場的衝浪雞胸，另搭配地瓜、紫山藥等在地食材，酥炸出與眾不同特殊口感鹹酥雞。

觀光局說明，明天會有「猶大獅廚炸物秀」、「雞群星會變裝皇后秀」及「漂亮親親幫Mua Gang」的喜劇Talk秀等活動，高人氣吉祥物「高雄熊」與「蜜柑」也會到場，明日是活動最後一天，活動時間為下午3點到晚上9點，建議民眾搭乘高雄捷運紅線至三多商圈站1號出口，或搭乘輕軌至高雄展覽館站，步行可抵達。活動詳情可至高雄旅遊網或官方粉專查詢 (https://khh.travel )。

高雄鹹酥雞嘉年華活動邁入第四屆，今明兩天在高雄大遠百廣場舉辦，今年集結近50家炸物名店參加盛會。記者劉學聖／攝影
高雄鹹酥雞嘉年華活動邁入第四屆，今明兩天在高雄大遠百廣場舉辦，今年集結近50家炸物名店參加盛會。記者劉學聖／攝影
顧及素食人口需求，2024高雄鹹酥雞嘉年華活動也安排五攤素食口味的鹹酥雞。記者徐白櫻／攝影
顧及素食人口需求，2024高雄鹹酥雞嘉年華活動也安排五攤素食口味的鹹酥雞。記者徐白櫻／攝影
2024高雄鹹酥雞嘉年華活動，今明兩天在高雄大遠百廣場舉辦，今年集結近50家炸物名店參與盛會。記者劉學聖／攝影
2024高雄鹹酥雞嘉年華活動，今明兩天在高雄大遠百廣場舉辦，今年集結近50家炸物名店參與盛會。記者劉學聖／攝影
高雄鹹酥雞嘉年華活動邁入第四屆，今明兩天在高雄大遠百廣場舉辦，今年集結近50家炸物名店參加盛會。記者劉學聖／攝影
高雄鹹酥雞嘉年華活動邁入第四屆，今明兩天在高雄大遠百廣場舉辦，今年集結近50家炸物名店參加盛會。記者劉學聖／攝影
高雄翰品酒店配合活動研發「黑金衝浪雞」，麻油口味的鹹酥雞口感獨特。記者劉學聖／攝影
高雄翰品酒店配合活動研發「黑金衝浪雞」，麻油口味的鹹酥雞口感獨特。記者劉學聖／攝影
高雄翰品酒店配合活動研發「黑金衝浪雞」，麻油口味的鹹酥雞口感獨特。記者徐白櫻／攝影
高雄翰品酒店配合活動研發「黑金衝浪雞」，麻油口味的鹹酥雞口感獨特。記者徐白櫻／攝影
高雄鹹酥雞嘉年華活動邁入第四屆，今明兩天在高雄大遠百廣場舉辦，今年集結近50家炸物名店參加盛會。記者徐白櫻／攝影
高雄鹹酥雞嘉年華活動邁入第四屆，今明兩天在高雄大遠百廣場舉辦，今年集結近50家炸物名店參加盛會。記者徐白櫻／攝影
市長陳其邁與台鋼雄鷹投手陳柏清一起品嘗美味炸雞。圖／高市府提供
市長陳其邁與台鋼雄鷹投手陳柏清一起品嘗美味炸雞。圖／高市府提供

觀光局 飯店 鹹酥雞

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