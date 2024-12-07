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影／擎天廳音樂會登場 500名聽眾搶票擠進軍事秘境聆賞

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「擎天廳坑道音樂會」今天下午登場，民眾聽的如癡如醉，安可聲不斷。記者蔡家蓁／攝影
「擎天廳坑道音樂會」今天下午登場，民眾聽的如癡如醉，安可聲不斷。記者蔡家蓁／攝影

金門文化局主辦金門地景音樂節今天在軍事秘境～擎天廳舉行「擎天廳坑道音樂會」，這是地景音樂節的首場演出，吸引將近500位民眾與阿兵哥到場聆聽，在悠揚的樂聲中，感受金門獨特的歷史氛圍與音樂韻律，不少參與的民眾都說很有特色，可以媲美翟山坑道音樂會，希望未來每年都可以來欣賞。

這場音樂會今天下午15點熱鬧登場，包括副縣長李文良、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金防部政戰主任鄭傑元、金門縣文化局長呂坤和、副局長陳榮昌等人都到場全程聆賞，整場活動由文化局藝文推廣課長周祥敏全程用「金門話」介紹與主持，讓不少民眾都說聽起來「超親切」。

李文良在致詞時也全程挑戰用「金門話」，他表示，辦擎天廳音樂會的靈感，來自於過去成功舉辦的翟山坑道音樂會，縣府一直在發想找一個特色軍事據點辦音樂會，這次算是一場試金石，測試金門地景音樂節的發展潛力與吸引力，活動報名在開放不久後便迅速額滿，顯示出擎天廳作為音樂會場地的高度吸引力。

他也說，金門不僅擁有迷人的自然風光與豐富的戰地歷史，還是一片多元文化交融的土地，本次地景音樂節以「文化傳承與創新」為宗旨，透過音樂展現金門的語言、歷史與風土人情，進一步推廣金門話，讓更多人認識並愛上這片土地。

本次音樂會由知名台灣樂團「三個人」擔綱演出，他們自2013年成立以來，致力於融合傳統音樂與現代創作，並將台灣音樂推向國際舞台。在擎天廳這一充滿歷史感的場地中，樂團演繹了多首融合台灣民間音樂元素的自創曲目，如《噹工啊丟丟》、《鴨三聊聊》以及經典改編曲《望春風風》，這些作品將地方語言、潮州音樂及爵士、鄉村元素融為一體，為觀眾帶來耳目一新的聽覺體驗。

除了音樂演出，現場還設有「金門話引導工作坊」，為觀眾提供深入了解金門母語的機會，金門話作為當地文化的重要載體，是連結歷史與現代的橋樑。文化局希望透過這樣的活動，激發更多人學習與使用金門話，傳承這份珍貴的文化遺產。

呂坤和也指出，地景音樂節的三大主題音樂會——「擎天廳坑道音樂會」、「秘境地景音樂會」與「村里廣播音樂會」都各具特色，旨在通過不同場景的設計，讓觀眾全面感受金門的文化與自然魅力，這次活動的成功，不僅為金門文化活動注入新活力，也為未來地景音樂節的創新發展奠定基礎。呂表示，將持續探索更多金門地景與音樂結合的可能性，打造更多讓人期待的音樂盛會。

今天音樂會現場氣氛熱烈，觀眾不僅為樂團的精彩演出喝彩，許多民眾都表示，這場音樂會不僅讓他們重溫了自己熟悉的金門故事，也讓他們深刻感受到金門音樂和文化的獨特魅力。

擎天廳坑道音樂會由知名台灣樂團「三個人」擔綱演出，樂團演繹了多首融合台灣民間音樂元素的自創曲目，將地方語言、潮州音樂及爵士、鄉村元素融為一體，為觀眾帶來耳目一新的聽覺體驗。記者蔡家蓁／攝影
擎天廳坑道音樂會由知名台灣樂團「三個人」擔綱演出，樂團演繹了多首融合台灣民間音樂元素的自創曲目，將地方語言、潮州音樂及爵士、鄉村元素融為一體，為觀眾帶來耳目一新的聽覺體驗。記者蔡家蓁／攝影
由金門縣文化局主辦金門地景音樂節今天在軍事秘境～擎天廳舉行「擎天廳坑道音樂會」，參與的貴賓與聽眾一起合影。記者蔡家蓁／攝影
由金門縣文化局主辦金門地景音樂節今天在軍事秘境～擎天廳舉行「擎天廳坑道音樂會」，參與的貴賓與聽眾一起合影。記者蔡家蓁／攝影
由金門縣文化局主辦金門地景音樂節今天在軍事秘境～擎天廳舉行「擎天廳坑道音樂會」，聽眾在悠揚的樂聲中，感受金門獨特的歷史氛圍與音樂韻律。記者蔡家蓁／攝影
由金門縣文化局主辦金門地景音樂節今天在軍事秘境～擎天廳舉行「擎天廳坑道音樂會」，聽眾在悠揚的樂聲中，感受金門獨特的歷史氛圍與音樂韻律。記者蔡家蓁／攝影
金門副縣長李文良在致詞時也全程挑戰用「金門話」，他表示，辦擎天廳音樂會的靈感，來自於過去成功舉辦的翟山坑道音樂會，這次算是一場試金石，活動報名在開放不久後便迅速額滿。記者蔡家蓁／攝影
金門副縣長李文良在致詞時也全程挑戰用「金門話」，他表示，辦擎天廳音樂會的靈感，來自於過去成功舉辦的翟山坑道音樂會，這次算是一場試金石，活動報名在開放不久後便迅速額滿。記者蔡家蓁／攝影
「擎天廳坑道音樂會」今天下午登場，表演團隊精湛演出，贏得滿堂彩。記者蔡家蓁／攝影
「擎天廳坑道音樂會」今天下午登場，表演團隊精湛演出，贏得滿堂彩。記者蔡家蓁／攝影

文化局 金門 音樂會

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