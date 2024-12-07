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提升金門義消協勤量能 強化科技化訓練與精進裝備

中央社／ 金門7日電

金門縣消防局獲頒「韌性台灣－強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」113年度管考特優第1名，未來將持續精進義消各面相訓練，採購應勤裝備提升義消協勤量能。

內政部消防署推動「韌性台灣－強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」，辦理時程自民國113至118年共6年。金門縣消防局成功向中央爭取新台幣733萬補助款，在原有組織架構下提升強化組織，維護現有及採購裝備器材，提升義消協勤技能。金門縣消防局在全國23個單位脫穎而出，局長呂英華6日出席內政部消防署擴大署務會報接受頒獎。

呂英華表示，這項計畫從義消人力、訓練及裝備等層面分別強化，提升組織能量，達成質、量提升，強化整體防災協勤效能，因應未來救災需求。

消防局火調查科今天表示，計劃有2大重點目標，「人力資源提升與訓練」部分辦理機能型義消召募及訓練，113年已完成特搜義消、無人機義消、後勤義消、企業義消、救護義消及水域義消訓練。強化義消在重大災害現場角色扮演，分6年針對非救護義消辦理BLS基本救命術訓練，今年度已完成59名非救護義消訓練。

「裝備器材充實」部分，火災搶救自113至118分6年採購供義消火災搶救消防衣帽鞋56套，空氣呼吸器組件（面罩或肺力閥）50具；現有機能型義消有2隊，分別為救護機能型義消及水域救援義消，採購相關應勤裝備。另外，強化義消在重大災害現場角色扮演，除辦理BLS基本救命術訓練，另採購義消應配置個人急救包IFAK（止血帶）供義消使用。

在中央縝密規劃下挹注經費充實義消人力，讓金門義消總隊得以有特搜義消、無人機義消、後勤義消及企業義消，在人力充實後辦理訓練，針對救護義消辦理救護訓練及演習，有效提升救護量能，水域義消辦理水域救生訓練，提升水域義消救災技能，針對非救護義消辦理BLS基本救命術操作訓練，提升義消在眾大災害角色扮演。

除各項訓練外，針對救災義消購置消防衣帽鞋，水域義消採購水域裝備，救護義消採購救護裝備，針對2期機能型義消分批採購各式裝備，讓金門義消在人員、技術及裝備一次補齊，讓義消參與救災勤務能獲得更多保障，透過後續中程計畫執行，持續招募人力，採購更好裝備，配合教育訓練工作，提升義消協勤量能。

人力 內政部 金門

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