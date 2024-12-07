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歲末年終關懷弱勢 楠梓產業園區幼兒園辦志工園遊會

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
幼兒園暨社區一日志工總體營造園遊會今天登場，小朋友表演活動，也在園遊會中學習關懷弱勢。記者徐白櫻／翻攝
幼兒園暨社區一日志工總體營造園遊會今天登場，小朋友表演活動，也在園遊會中學習關懷弱勢。記者徐白櫻／翻攝

為關懷社區弱勢，台灣科技產業園區產業工會聯合會及高雄市勞工慈善救助協會合辦志工園遊會，今在楠梓示範員工子女非營利幼兒園7日邀請幼兒及家長同歡，除安排親子表演外，園遊會也感謝里鄰長協助發放民生物資給社區邊緣戶，讓弱勢家庭在歲末年終之際感受社會溫暖。

「一日志工總體營造園遊會」邀請經濟部產業園區管理局長楊伯耕到場，以及加昌、仁昌及翠屏等地居民參與。活動由楊伯耕、楠梓示範員工子女非營利幼兒園創辦人侯彩鳳及台灣科技產業園區產業工會聯合會理事長張強輝等人擊鼓後熱鬧展開。

楊伯耕表示，楠梓示範員工子女非營利幼兒園關懷社區、照顧弱勢，己經連續3年舉辦這場有意義的活動，園管局會繼續支持，另透過都市計畫變更，協助爭取改建經費，讓產業園區員工擁有安心的托育環境。

園方說明，楠梓示範員工子女非營利幼兒園成立於民國87年，初期招收270位加工區的勞工子女，配合員工上下班時間提供高品質托育，近年轉型非營利機構，委託台灣科技產業園區產業工會聯合會經營，招收229位小朋友。

前立委彩鳳說，衷心感謝園管局協助幼兒園轉型非營利機構，另感謝出席里長及社區發展協會理事長協助發送愛心物資，讓弱勢家庭過一個好年。

幼兒園暨社區一日志工總體營造園遊會今天登場，小朋友表演活動，也在園遊會中學習關懷弱勢。記者徐白櫻／翻攝
幼兒園暨社區一日志工總體營造園遊會今天登場，小朋友表演活動，也在園遊會中學習關懷弱勢。記者徐白櫻／翻攝
幼兒園暨社區一日志工總體營造園遊會今天登場，藉由活動關懷弱勢。記者徐白櫻／翻攝
幼兒園暨社區一日志工總體營造園遊會今天登場，藉由活動關懷弱勢。記者徐白櫻／翻攝

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