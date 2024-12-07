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原住民族語認證考試登場 2.4萬名考生年齡從4歲到91歲

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
今年度第2次原住民族語言能力認證測驗7日登場，考生人數2萬4687人，年齡層從4歲至91歲，原民會主委曾智勇（右二）今到屏東考區屏東大學巡視，為考生加油。記者劉星君／攝影
今年度第2次原住民族語言能力認證測驗7日登場，考生人數2萬4687人，年齡層從4歲至91歲，原民會主委曾智勇（右二）今到屏東考區屏東大學巡視，為考生加油。記者劉星君／攝影

今年度第2次原住民族語言能力認證測驗今7日登場，考生人數2萬4687人，年齡層從4歲至91歲，原民會主委曾智勇今到屏東考區屏東大學巡視，為考生加油。另外，因應長輩報考增加，將研議年長者考試方式朝更友善、更生活化。

原住民族語言研究發展基金會董事長馬耀・谷木說，年長者參加族語考試普遍增加，透過友善環境包括試卷題目放大等服務。考試模式也因筆試不盡然大家都能熟悉，尤其操作電腦，明年研議朝友善方式。

馬耀・谷木說，年長者考試將建議採口試，讓長者、初學者對話，考慮回復到先前考試模式，他之前考試時也是用口試。明年與試務單位、專家、第一線族語老師們研議討論，朝更生活化、情境化方式。

馬耀・谷木說，族語認證一年考兩次，考生人數總共約4萬多人。今年報名方式不同，以前都是學校為主，現今報名方式包括非學校團體、教會、家庭等，都可以報名。

族語認證各族通過率，馬耀・谷木說，以單一族群來說排灣族最高。以區域來說，阿美族的東海岸語系通過率高。

族語認證到考率約6到7成。曾智勇說，此次測驗168組以部落團體報名，多屬教會、文化健康站、族語學習班或家庭等團體，顯示族語學習和傳承以共學進行，更加普及化。

阿美族林家瑜創辦「乒夢族語學習班」，將族語融入桌球教學，讓學生在運動學習過程接觸族語，對話引導學生熟悉日常用語和常見詞彙，學生提升族語能力，激發對自身文化認同與興趣，期盼未來能有更多不同部落共學團體加入，形塑及增加族語學習場域與據點。

曾智勇說，原民會今年度特別修正「原住民族語言能力認證辦法」，將取得族語認證中高級以上合格者，核發5000元至3萬元不等獎勵金，鼓勵族人投入族語修習，激發族人投入族語學習及傳承。

測驗結果2025年1月24日、2月14日公告成績，測驗合格者由原民會核發合格證書，考生可運用專屬網站成績查詢功能查看測驗結果。

今年度第2次原住民族語言能力認證測驗7日登場，考生人數2萬4687人，年齡層從4歲至91歲，原民會主委曾智勇（前排左二）今到屏東考區屏東大學巡視，為考生加油。記者劉星君／攝影
今年度第2次原住民族語言能力認證測驗7日登場，考生人數2萬4687人，年齡層從4歲至91歲，原民會主委曾智勇（前排左二）今到屏東考區屏東大學巡視，為考生加油。記者劉星君／攝影
今年度第2次原住民族語言能力認證測驗7日登場，考生人數2萬4687人，年齡層從4歲至91歲，原民會主委曾智勇（中）今到屏東考區屏東大學巡視，為考生加油。記者劉星君／攝影
今年度第2次原住民族語言能力認證測驗7日登場，考生人數2萬4687人，年齡層從4歲至91歲，原民會主委曾智勇（中）今到屏東考區屏東大學巡視，為考生加油。記者劉星君／攝影

原住民族 屏東 阿美族

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