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雨豆樹下的約定客家婚禮 21對新人共結連理

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高市客委會舉辦2024「雨豆樹下的約定～Hakka集團婚禮」，讓參與者彷彿穿越時空，深刻體驗客家文化的獨特魅力。記者劉學聖／攝影
高市客委會舉辦2024「雨豆樹下的約定～Hakka集團婚禮」，讓參與者彷彿穿越時空，深刻體驗客家文化的獨特魅力。記者劉學聖／攝影

高市客委會今天在新客家文化園區舉辦2024年度最具特色的婚禮盛事「雨豆樹下的約定～Hakka集團婚禮」。今天總共有21對新人參加這場浪漫婚禮，共同踏上一段融合傳統與現代的幸福旅程，主辦單位特地將這場集團婚禮完整呈現客家傳統婚俗的精髓，讓參與者彷彿穿越時空，深刻體驗客家文化的獨特魅力。

婚禮儀式將從熱鬧的踩街開始，伴隨著悠揚的「八音」，新人們將在音樂聲中前行。「踩旗」與「帶路雞」等迎親隊伍將引領新人邁向幸福的新生活。隨後，一系列象徵祝福與承諾的客家傳統婚俗儀式將陸續登場，包括「上燈」、「三拜禮」、「插頭花」及「食新娘茶」等。

高雄市客委會主委楊瑞霞表示，這場婚禮不僅展現了客家文化的傳統，更體現了多元包容的精神，參與的新人中包括客籍、非客籍、原住民及同性伴侶，他們用實際行動證明了愛無疆界，不分性別、文化或身份，這不僅是一場婚禮，更是一場愛的盛宴，展現了社會的進步與包容。

除了婚禮儀式外，活動還安排了豐富的周邊活動。現場佈置浪漫的拍照打卡點，下午還有音樂會以及特色市集，並提供免費DIY體驗等多項活動。新人的親友與市民們共同參與，親身感受文化傳統與愛情力量的交融。

高市客委會今天在新客家文化園區舉辦2024「雨豆樹下的約定～Hakka集團婚禮」，參與的新人有同性伴侶，成為婚禮亮點。記者劉學聖／攝影
高市客委會今天在新客家文化園區舉辦2024「雨豆樹下的約定～Hakka集團婚禮」，參與的新人有同性伴侶，成為婚禮亮點。記者劉學聖／攝影
高市客委會今天在新客家文化園區舉辦集團婚禮，完整呈現客家傳統婚俗。記者劉學聖／攝影
高市客委會今天在新客家文化園區舉辦集團婚禮，完整呈現客家傳統婚俗。記者劉學聖／攝影
高市客委會今天在新客家文化園區舉辦集團婚禮，讓參與者彷彿穿越時空，深刻體驗客家文化的獨特魅力。記者劉學聖／攝影
高市客委會今天在新客家文化園區舉辦集團婚禮，讓參與者彷彿穿越時空，深刻體驗客家文化的獨特魅力。記者劉學聖／攝影

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