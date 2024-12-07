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望安鄉長涉賄遭羈押 澎湖參議洪棟霖將代理鄉長9日就任

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
澎湖縣望安鄉長許賢德涉賄遭羈押，澎湖參議洪棟霖下周將代理鄉長。圖為洪棟霖。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣望安鄉長許賢德涉賄遭羈押，澎湖參議洪棟霖下周將代理鄉長。圖為洪棟霖。圖／澎湖縣政府提供

澎湖縣望安鄉長收賄疑雲，經澎湖地檢署檢察官聲押獲准，澎湖縣政府將派參議洪棟霖代理鄉長，訂12月9日就任。

澎湖縣參議洪棟霖是文化局前局長，調任縣府參議，10月30日文化局長由行政處長陳鈺雲接任。洪棟霖曾任澎湖縣政府多個局處首長，縣長陳光復在他卸任文化局長時，讚他資歷豐富且完備，推動文化資產的維護及活化等多項文化工作，並積極與國外學術文化單位合作，促進澎湖與台灣各地及國際交流，為澎湖文化發展奠定堅實基礎。

12月3日澎湖地檢署指揮廉政署南部地區調查組，搜索望安鄉長公所等處，約談望安鄉長許賢德及鄉公所總務、採購承辦人員等27人，偵辦許涉嫌收賄等案。據了解，檢廉追查望安鄉公所浮報端午節粽子價格，1顆粽子25元，但鄉公所以1顆50元核銷，另外，檢廉也追查望安鄉清潔隊聘用人員問題。

檢方12月4日以許賢德犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串共犯及證人之虞，聲押許賢德，獲法官裁定羈押禁見。另6人以3萬至5萬元交保，其餘20人獲請回。因許賢德遭收押，澎湖縣政府依地方制度法對許停職，派洪棟霖代理鄉長。

收賄 文化局 澎湖縣 鄉長

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