和生市地重劃3棵老樟樹守護在地 公設預明年4月完工

屏東市和生市地重劃區是非六都第一個公共設施保留地專案通盤檢討都市計畫變更核准案，重劃後面積7.3公頃，規畫住宅區、公園與道路用地，區內原有3棵老樟樹採取水平移植，繼續守護在地。重劃區公共設施預計明年4月完工。

和生市地重劃區位在屏東市新生里，重劃區內三棵老樟樹，樹齡預估約60到80年。當年種下3棵樟樹里民陳其春現已92歲，今出席移植典禮。

陳其春描述老樹與土地公守護在地居民，他說，早年殺蛇溪沿岸都是竹林，他13歲養鴨，總會看到有一個白髮長輩在其身後，父親告訴他這是土地公守護，後來從溪里撿來石頭搭建草寮供奉，後也在一旁種樹。土地公也在眾人募資下籌建福德祠。

重劃區三棵老樟樹，原本位置太靠近規畫的住宅用地，決定將老樹移植到重劃區內的公園綠地，地政處指出，移植過程重視生態環境保護，採低噪音、低排放的施工設備，以降低對周邊生態影響，避免施工過程中的二次汙染。

地政處指出，老樹在4月斷根，熬過酷暑，歷經凱米、山陀兒、康芮颱風後仍健在，移植至公園內新位置，除對當地居民有記憶延續，依舊扮演起地景裡標的物、區域內的生物多樣性的生物指標，確保在新環境持續成長，如同「新生里」里名一樣，重獲新生。

今舉行老樹移植典禮，縣長周春米說，市地重劃區今年2月動土，面積約7.3公頃，重劃後規畫住宅區4.99公頃（約1.51萬坪）、公園用地及道路用地約2.32公頃，公共設施占三分之一，公共設施預計明年4月完工。

地政處指出，和生市地重劃區在屏東市新生社區，坐落於屏東市萬年溪與殺蛇溪匯流處及台一、台三線交通節點，為屏東市門戶，原為屏東市都市計畫區內最大的公園公共設施保留用地，但劃定後5、60年都未建設，除緊臨和生路二段（台一線）一側有較密集商家、工廠，區內土地多屬低度使用及建築物老舊凌亂情形、缺乏整體規畫，縣府以重劃方式開發，還地於民，歸還地主財產讓其享有自由使用權。