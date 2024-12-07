陳其邁路竹行銷當眾出題 嗆不知這件事的人「不用選市長了！」

2024高雄路竹蕃茄節登場，挺過多次颱風、減產只剩三成的番茄果實得來不易，市長陳其邁今早到路竹行銷番茄，五名有意參選下屆市長的藍綠立委全到場。陳其邁開玩笑說，今天想選市長的人都來了，「若不知道路竹四寶是啥米，那你不用選了！」

陳其邁解密，所謂路竹四寶就是番茄、花椰菜、雞蛋與虱目魚，今年因為颱風因素導致番茄奇貨可居，減產至只剩三成到四成，因為這樣，今年假如要吃到路竹的小番茄不容易，要吃要快。

路竹區約栽種65公頃番茄，今明兩天在路竹體育園區舉辦一年一度番茄節，現場銷售新鮮番茄及聚集上百攤美食市集，現場舉辦寫生比賽、番茄評鑑及番茄料理DIY教室，在地的高雄秀傳紀念醫院，護理人員到現場做衛教宣導，爭取鄉親加入粉絲團。

活動開始前，市長陳其邁化身大廚，下場烹煮番茄義大利麵，隨後立委柯志恩、邱議瑩、林岱樺、許智傑及賴瑞隆等人逐一登台致詞。許智傑說他最愛吃媽媽炒的番茄炒蛋，柯志恩則是「虧」議員黃明太說，因為她愛吃番茄，吸收茄紅素，所以雖然與黃明太同年紀，但她看起來比較年輕。

陳其邁當眾給林岱樺等人出考題，問他們路竹四寶是哪四寶？台下陸續傳出番茄、虱目魚等答案。陳其邁笑說，大家都是100分，不過要當市長還是要讓鄉親來決定，路竹鄉親很可愛，「有相挺就會蓋給你」，大家要多來走走。