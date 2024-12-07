金門閱讀節熱鬧登場 多元活動親子搶先體驗直說好玩

金門縣文化局為響應國家圖書館的台灣閱讀節活動，結合縣府的「紮根零歲教育計畫」，今天上午舉辦「金門閱讀節~作伙來圖書館𨑨迌」活動，推出一系列創意多元的閱讀推廣活動，現場有精彩表演、兒童遊樂設施與親子手作體驗等，吸引了數百人到場參與，現場笑聲不斷，小朋友都直說超好玩的。

今年活動以「幼幼、噗噗、圖書館」為主題，結合教育部與國家圖書館的倡議，邀請在地幼兒園小朋友參訪不同地區的圖書館，共辦理22場次，約590名小朋友參與。為感謝各幼兒園的支持，活動中特別邀請五大鄉鎮參與次數最多的幼兒園代表接受感謝狀，包括金城鎮古城國小校長薛奕龍、金沙鎮述美國小校長楊恭墉、金湖鎮開瑄附幼主任王心嵐、金寧鄉金寧附幼主任翁雁秋、烈嶼鄉上岐附幼主任李宛珊。

這次活動內容豐富多彩，包括「萬花筒劇團表演：超狗與博士」、「圖書館尋寶趣」、「GAGA monster 史萊姆派對」等互動節目，還有「沙繪芬芳，燭暖時光手作DIY」和「二手書交換活動」，多元化的設計讓參與者體驗圖書館不再只是借書的安靜空間，也能成為歡樂學習的場所。活動現場還設置「歡樂城堡」與「小火車」遊戲區，讓親子間的互動更加親密。

為回饋鄉親支持，本次閱讀節特別安排「閱讀高手獎」摸彩活動，將於今天下午3點抽出包括Nintendo Switch遊戲機、無線吸塵器及全自動咖啡機等大獎，吸引更多民眾參與。同時，參加劇場活動並在社群媒體打卡者，可獲得集點卡一張，累積五點即可兌換精美小禮品。