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金門閱讀節熱鬧登場 多元活動親子搶先體驗直說好玩

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣文化局今天辦「金門閱讀節~作伙來圖書館𨑨迌」活動，大小朋友開心合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣文化局今天辦「金門閱讀節~作伙來圖書館𨑨迌」活動，大小朋友開心合影。記者蔡家蓁／攝影

金門縣文化局為響應國家圖書館的台灣閱讀節活動，結合縣府的「紮根零歲教育計畫」，今天上午舉辦「金門閱讀節~作伙來圖書館𨑨迌」活動，推出一系列創意多元的閱讀推廣活動，現場有精彩表演、兒童遊樂設施與親子手作體驗等，吸引了數百人到場參與，現場笑聲不斷，小朋友都直說超好玩的。

今年活動以「幼幼、噗噗、圖書館」為主題，結合教育部與國家圖書館的倡議，邀請在地幼兒園小朋友參訪不同地區的圖書館，共辦理22場次，約590名小朋友參與。為感謝各幼兒園的支持，活動中特別邀請五大鄉鎮參與次數最多的幼兒園代表接受感謝狀，包括金城鎮古城國小校長薛奕龍、金沙鎮述美國小校長楊恭墉、金湖鎮開瑄附幼主任王心嵐、金寧鄉金寧附幼主任翁雁秋、烈嶼鄉上岐附幼主任李宛珊。

這次活動內容豐富多彩，包括「萬花筒劇團表演：超狗與博士」、「圖書館尋寶趣」、「GAGA monster 史萊姆派對」等互動節目，還有「沙繪芬芳，燭暖時光手作DIY」和「二手書交換活動」，多元化的設計讓參與者體驗圖書館不再只是借書的安靜空間，也能成為歡樂學習的場所。活動現場還設置「歡樂城堡」與「小火車」遊戲區，讓親子間的互動更加親密。

為回饋鄉親支持，本次閱讀節特別安排「閱讀高手獎」摸彩活動，將於今天下午3點抽出包括Nintendo Switch遊戲機、無線吸塵器及全自動咖啡機等大獎，吸引更多民眾參與。同時，參加劇場活動並在社群媒體打卡者，可獲得集點卡一張，累積五點即可兌換精美小禮品。

金門縣文化局長呂坤和表示，閱讀素養是衡量國家競爭力的重要指標，且閱讀已不再侷限於單一形式，在閱讀節活動中可看到遊戲、音樂、戲劇、手作等多元且活潑有趣的閱讀推廣方式，讓民眾經由親身的參與和體驗，感受閱讀的美好，進而愛上閱讀；期盼藉由此活動讓大家了解，圖書館不是大家刻板印象只能借書閱讀和安靜唸書場域，它可以是多樣化活潑歡樂場域。

金門縣文化局今天辦「金門閱讀節~作伙來圖書館𨑨迌」活動，活動安排很多親子手作，讓大小朋友一起玩。記者蔡家蓁／攝影
金門縣文化局今天辦「金門閱讀節~作伙來圖書館𨑨迌」活動，活動安排很多親子手作，讓大小朋友一起玩。記者蔡家蓁／攝影
金門縣文化局今天辦「金門閱讀節~作伙來圖書館𨑨迌」活動，文化局長呂坤和巡迴各攤位推廣閱讀。記者蔡家蓁／攝影
金門縣文化局今天辦「金門閱讀節~作伙來圖書館𨑨迌」活動，文化局長呂坤和巡迴各攤位推廣閱讀。記者蔡家蓁／攝影
金門縣文化局今天辦「金門閱讀節~作伙來圖書館𨑨迌」活動，邀請精彩的劇場演出，逗得小朋友哈哈大笑。記者蔡家蓁／攝影
金門縣文化局今天辦「金門閱讀節~作伙來圖書館𨑨迌」活動，邀請精彩的劇場演出，逗得小朋友哈哈大笑。記者蔡家蓁／攝影
金門縣文化局今天辦「金門閱讀節~作伙來圖書館𨑨迌」活動，彩繪恐龍活動，吸引小男生熱情參與。記者蔡家蓁／攝影
金門縣文化局今天辦「金門閱讀節~作伙來圖書館𨑨迌」活動，彩繪恐龍活動，吸引小男生熱情參與。記者蔡家蓁／攝影

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