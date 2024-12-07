領先各縣！金門消防局榮獲全國「韌性台灣」特優殊榮

金門縣消防局局長呂英華昨日赴台參加內政部消防署擴大署務會報，榮獲「韌性台灣—強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」113年度管考特優第一名，展現金門在義消組織管理與資源運用上的卓越成果，呂英華今天表示，未來消防局將持續精進義消各方面訓練，並採購救災裝備，全面提升義消協勤量能，造福本縣鄉親。

據了解，內政部消防署推動的「韌性台灣」中程計畫，涵蓋113年至118年的6年期，旨在強化義消組織的人力、訓練與裝備，以提升整體救災能力。金門縣消防局成功向中央爭取733萬補助款，在既有組織架構基礎上，針對義消人力、訓練及裝備等方面進行升級，全面提升質與量的效能。

金門縣消防局的計畫以「人力資源提升與訓練」以及「裝備器材充實」為兩大重點，包括多功能義消培訓，113年度完成特搜義消、無人機義消、後勤義消、企業義消、救護義消及水域義消訓練，未來將持續辦理進階訓練，讓義消在重大災害中發揮更專業的角色。

另外，基本救命術訓練 (BLS)，6年內針對非救護義消辦理BLS基本救命術訓練，今年已完成59人受訓，有效提升義消處理急救事件的能力。

在裝備器材充實部分，呂英華表示，目前採購56套專業消防衣帽鞋及50具空氣呼吸器面罩與肺力閥，提升火災搶救效率。配備水域救援及救護專用裝備，也為義消配備個人急救包（IFAK），包括止血帶等重要救援器材，確保現場救災時能迅速應對緊急狀況。