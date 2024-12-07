放棄北部高薪 農三代回鄉接手父親蓮霧園轉型休閒農場

屏東縣南州鄉傳奇教育休閒農場場主蔡協良10年前放棄北部高薪工作，回鄉接手父親的蓮霧園。他在務農過程中發覺自己不足，努力學習各領域專業知識，並將蓮霧園轉型為教育休閒農場，希望藉由食農教育讓更多民眾認識並親近農業。

蔡協良文化大學園藝系畢業後台北從事景觀設計、園藝造景工作，月收入數十萬元，因需頻繁應酬把身體搞壞，讓他開始反思「真需要為了錢搞成這樣？」

當時他爸爸在南州種植蓮霧，人手不足加上心肌梗塞等問題，體力大不如前，許多粗重的勞力活都無法做，10年前他放棄北部的事業返鄉接下爸爸的蓮霧園。

蔡協良是「農三代」，爺爺種植水稻、紅豆，爸爸蔡順得則是蓮霧達人，曾獲神農獎及傑出農民，對蓮霧的雜交育種、開花授粉、田間管理等都有創新技術。

有了爸爸打下的良好基礎，蔡協良想要站得更高，之前爸爸就有打造休閒農場的想法，父子倆討論後開始行動，雖讀過農業本科，也在農家長大，蔡協良發覺自己專業知識仍不足，開始進修，包括台大EMBA學分班、政大專利學分班等，並取得許多證照及植物醫生身分。