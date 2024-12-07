宮廟也走耶誕風！華山萬福宮辦「下雪」耶誕派對與市集

屏東市華山萬福宮打破傳統，在廟宇廣場前打造「下雪」耶誕派對市集，結合耶誕元素，讓參觀者感受到不同的節日氛圍，也期盼讓更多人從中瞭解廟宇文化與在地特色，市集就在7、8日一連兩天舉行。

華山萬福宮的主委徐永康、委員黃原泓說，希望藉此舉辦耶誕市集，讓更多人瞭解廟宇文化與在地特色，並活化社群經濟，吸引信眾來屏東萬福宮參拜。活動不僅僅是一次聖誕的慶典，更是地方廟宇與社群關係的深入聯結。

萬福宮指出，耶誕市集以「下雪」為主題，將首次在廟宇中別出心裁地打造出雪的奇幻世界。除了傳統的廟宇文化，市集將融合現代耶誕元素，讓參觀者體驗到與眾不同的節日氣氛。萬福宮更將成為滿載愛與祝福的場所，遊客們可以在這裡感受到耶誕的魔力。

市集集結在地特色有傳統小吃和創意甜點，也結合手作文創，提供獨特的水晶樹手作DIY，讓每位參與者能夠創造屬於自己的耶誕飾品。來市集消費還能獲得限量耶誕主題飲料提袋。

現場也有安排音樂表演和舞蹈表演，火舞秀與魔術秀將在夜空中掀起一陣驚喜。特別是「夢幻飄雪秀」，在水晶般的燈光下，讓人彷彿置身於童話世界。