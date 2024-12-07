快訊

阿Ken黃腔周杰倫重提「第一次」！林書豪歌聲嚇傻全場

北東今明濕涼微冷 吳德榮：下周六迎首波強烈冷氣團

陳梅慧車禍慘死！Cheap：我寧願相信是意外「不然太恐怖了」

宮廟也走耶誕風！華山萬福宮辦「下雪」耶誕派對與市集

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市華山萬福宮打破傳統，在廟宇廣場前打造「下雪」耶誕派對市集，結合耶誕元素，感受不同的節日氛圍，也期盼讓更多人從中瞭解廟宇文化與在地特色，市集就在7、8日一連兩天舉行。圖／萬福宮提供
屏東市華山萬福宮打破傳統，在廟宇廣場前打造「下雪」耶誕派對市集，結合耶誕元素，感受不同的節日氛圍，也期盼讓更多人從中瞭解廟宇文化與在地特色，市集就在7、8日一連兩天舉行。圖／萬福宮提供

屏東市華山萬福宮打破傳統，在廟宇廣場前打造「下雪」耶誕派對市集，結合耶誕元素，讓參觀者感受到不同的節日氛圍，也期盼讓更多人從中瞭解廟宇文化與在地特色，市集就在7、8日一連兩天舉行。

華山萬福宮的主委徐永康、委員黃原泓說，希望藉此舉辦耶誕市集，讓更多人瞭解廟宇文化與在地特色，並活化社群經濟，吸引信眾來屏東萬福宮參拜。活動不僅僅是一次聖誕的慶典，更是地方廟宇與社群關係的深入聯結。

萬福宮指出，耶誕市集以「下雪」為主題，將首次在廟宇中別出心裁地打造出雪的奇幻世界。除了傳統的廟宇文化，市集將融合現代耶誕元素，讓參觀者體驗到與眾不同的節日氣氛。萬福宮更將成為滿載愛與祝福的場所，遊客們可以在這裡感受到耶誕的魔力。

市集集結在地特色有傳統小吃和創意甜點，也結合手作文創，提供獨特的水晶樹手作DIY，讓每位參與者能夠創造屬於自己的耶誕飾品。來市集消費還能獲得限量耶誕主題飲料提袋。

現場也有安排音樂表演和舞蹈表演，火舞秀與魔術秀將在夜空中掀起一陣驚喜。特別是「夢幻飄雪秀」，在水晶般的燈光下，讓人彷彿置身於童話世界。

屏東 社群 節日

延伸閱讀

台新金總座林維俊出席耶誕點燈 明年經濟展望很樂觀

魔幻力量引領主燈新秀 新北耶誕德國市集首日登場

今天耶誕公演緊急暫停！中山美穗驟逝「早有警訊」

苗北耶誕光廊正式點燈啟幕 體驗不同的耶誕視覺饗宴

相關新聞

感受東港迎王祭 360度劇場亮相

屏東縣王船文化館工程耗時近3年，12月27日開館，以東港辛丑、甲辰正科王船平安祭典為素材，360度沉浸式劇場將首度公開，...

宮廟也走耶誕風！華山萬福宮辦「下雪」耶誕派對與市集

屏東市華山萬福宮打破傳統，在廟宇廣場前打造「下雪」耶誕派對市集，結合耶誕元素，讓參觀者感受到不同的節日氛圍，也期盼讓更多...

綠軍爭選高市長 中央釋利多助攻

高雄市長選情加溫，綠營參選者掛看板宣示參選決心及試水溫，林岱樺在最大行政區鳳山掛首面看板，主打振興商圈，邱議瑩出奇招放漫...

鄉親鄉情／蓮霧園轉型休閒推食農

屏東縣南州鄉傳奇教育休閒農場場主蔡協良10年前放棄北部高薪工作，回鄉接手父親的蓮霧園。他在務農過程中發覺自己不足，努力學...

高雄人喊高鐵南延案「拒絕拆遷」 陳世凱承諾想辦法

高鐵延伸屏東路廊預定年底定案，鐵道局今日舉辦第4場說明會，交通部長陳世凱、鐵道局長楊正君和多名民代出席，雖然高雄方案在工...

高鐵南延高雄案呼之欲出 陳世凱：綠園道影響範圍僅5％

高鐵延伸屏東路廊預定年底定案，行經高雄車站的高雄案呼之欲出，交通部長陳世凱今晚參加三民區說明會。陳表示，若選定高雄案，已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。