聽新聞
0:00 / 0:00
鄉親鄉情／蓮霧園轉型休閒推食農
屏東縣南州鄉傳奇教育休閒農場場主蔡協良10年前放棄北部高薪工作，回鄉接手父親的蓮霧園。他在務農過程中發覺自己不足，努力學習各領域專業知識，並將蓮霧園轉型為教育休閒農場，希望藉由食農教育讓更多民眾認識並親近農業。
蔡協良文化大學園藝系畢業後台北從事景觀設計、園藝造景工作，月收入數十萬元，因需頻繁應酬把身體搞壞，讓他開始反思「真需要為了錢搞成這樣？」
當時他爸爸在南州種植蓮霧，人手不足加上心肌梗塞等問題，體力大不如前，許多粗重的勞力活都無法做，10年前他放棄北部的事業返鄉接下爸爸的蓮霧園。
蔡協良是「農三代」，爺爺種植水稻、紅豆，爸爸蔡順得則是蓮霧達人，曾獲神農獎及傑出農民，對蓮霧的雜交育種、開花授粉、田間管理等都有創新技術。
有了爸爸打下的良好基礎，蔡協良想要站得更高，之前爸爸就有打造休閒農場的想法，父子倆討論後開始行動，雖讀過農業本科，也在農家長大，蔡協良發覺自己專業知識仍不足，開始進修，包括台大EMBA學分班、政大專利學分班等，並取得許多證照及植物醫生身分。
蓮霧園轉型休閒農場，蔡協良深知知識的重要性，因此加上教育功能，希望讓更多人了解、學習並傳承農業知識。農場也與農會合作推廣食農教育，讓民眾及學生走入田間，體驗採果樂趣，了解蓮霧的品種、生長過程，因他的人生經歷豐富，講課內容生動有趣，讓參加食農教育的學員都收穫滿滿。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言